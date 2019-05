„Alb-negrii” au reușit să încurce calculele promovării: Șoimii Lipova – Unirea Alba Iulia 1-1 (1-0) „Alb-negrii” au reușit un rezultat excelent la Pancota, remizand 1-1 (0-1), cu Șoimii Lipova, una dintre candidatele la promovarea in Liga a 2-a!!! Vizitatorii merita apreciați pentru acest punct extern, obținut in condițiile unei crize de efectiv, cu multe absențe din formula lui Adrian Bicheși! Amfitrionii au condus la pauza, gol Bercu (9), egalarea fiind reușita, din penalty, de capitanul Selagea (70). Un rezultat ce incurca mult planurile “șoimilor”, ce pierd puncte prețioase in batalia cu CSM Școlar Reșița egalul fiind unul de laudat pentru albaiulieni, ce au mizat pe o defensiva improvizata… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

