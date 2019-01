Stiri pe aceeasi tema

- Gata cu vacantele de vis din Dubai, Maldive sau pe unde s-au mai perindat jucatorii Universitatii Craiova. De astazi, „leii“ intra in paine, avand de tras tare in perioada urmatoare de pregatire in care trebuie incarcate „bateriile“ astfel incat sa ...

- Vedetele noastre nu vor sE audE de frig xi zEpadE, axa cE primele zile din noul an le-au petrecut peste mEEEri xi tEri! Maldive, Miami, Dubai... Noi avem primele imagini cu divele din showbiz care au ales ixi bronzeze picioruxele departe de Romania!

- Romanii au platit cu 10-15% mai mult in acest an pentru vacantele din perioada Sarbatorilor de iarna, cele mai multe cereri fiind pentru statiunile montane autohtone - Sinaia, Poiana Brasov, Busteni si Paltinis, dar si pentru destinatii exotice, precum Mauritius, Maldive, Republica Dominicana, Egipt,…

- Mult așteptatul derbi din „Groapa“ s-a transformat intr-un coșmar pentru toți suporterii Universitații Craiova, dupa ce gruparea din Banie a pierdut categoric sambata seara, scor 0-3, intalnirea cu eterna rivala Dinamo. Pe un fond de creștere ca joc și rezultate, ...

- Intrebarea „Si noi unde petrecem Revelionul anul acesta“ este deja pe buzele multor turisti. Daca unii aleg destinatii din tara, o alta categorie iubitoare de lux si opulenta deja a platit din timp zeci de mii de euro pentru destinatii precum Dubai, Maldive sau Egipt.

- Alexander Zverev (21 de ani, 4 ATP) are o relație cu rusoaica Olga Sharypova (21 de ani). Sascha o duce bine pe toate planurile in finalul anului. Caștigator al Turneului Campionilor, dupa victorii consecutive in fața lui Roger Federer și Novak Djokovic, neamțul a dat lovitura și in afara terenului.…

- Revista Ligii Profesioniste de Fotbal a intocmit in cursul astazi echipa etapei a 13-a, formatie din care fac parte mai multi componenti ai Universitatii Craiova, plus antrenorul Devis Mangia. Iata cum arata echipa ideala a LPF – portar: Giedrius Arlauskis ...

- Echipa masculina de handbal a Universitatii Craiova s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce s-a impus ieri, in 16-imi, in Sala „Ion Constantinescu“ din Valea Vlaicii, in fata gruparii HC Szejke Odorhei. A fost 36-31 (18-15) pentru alb-albastrii lui ...