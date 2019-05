Alaturi de cei in nevoie! In Pitesti s-au montat primele marcaje stradale tactile pentru nevazatori “€Spațiul și tot ce il delimiteaza sunt importante pentru noi in viața de zi cu zi, ca elemente de comunicare universala, mai ales atunci cand percepția lor se afla dincolo de o simpla privire. Odata cu sistematizarea intersecției Targu din Vale – C.A Rosetti -Maior Șonțu, la trecerile de pietoni au fost realizate pavaje tactile. Scopul acestora este de a permite nevazatorilor sa se orienteze intr-un spațiu deschis. Practic, informația tactila este detectata cu ajutorul picioarelor sau a bastonului…