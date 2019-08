Alătură-te inițiativei „Share Your Blood, Save a Life”! Asociația de voluntari Junior Chamber International Constanța organizeaza sambata, 31 august, o acțiune de informare și conștientizare privind importanța donarii de sange. „Share Your Blood, Save a Life” reprezinta un demers care promoveaza spiritul de inițiativa, spiritul asociativ, curajul și contribuie la creșterea numarului de donatori din spitale. Inițiativa este organizata impreuna cu Societatea Naționala de Cruce Roșie, filiala Constanța, SkirtBike Constanța și Tomis Bike Constanța. Evenimentul va debuta la ora 09:00, pe faleza Cazinoului din Constanța, in foișorul din imediata apropiere… Citeste articolul mai departe pe infosud-est…

Sursa articol: infosud-est

