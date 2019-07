Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a facut instrucție, in Armenia, cu Alaskert Erevan, in turul doi al preliminariilor Europa League. Florin Tanase, in minutul 60, Iulian Cristea, in minutul 68 și Florinel Coman, in minutul 82, au fost marcatorii.Daca va trece de echipa armeana Alaskert Erevan in turul doi preliminar,…

- FCSB și armenii de la Alashkert se infrunta in turul II preliminar al Europa League. Manșa tur e joi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Caștigatoarea dublei manșe dintre FCSB și Alashkert joaca mai departe cu Mlada Boleslav (Cehia) sau Ordabasy (Kazahstan). live de la 20:00 »…

- Daca va ajunge in turul 3 preliminar al Europa League, FCSB se va intalni cu castigatoarea meciului dintre Mlada Boleslav si Odabasy Shymkent. Finantatorul FCSB nu are nicio emotie in ceea ce priveste urmatorul meci al echipei sale, din turul 3. "Cu cine jucam? Mlada? Ei sau Kazahstan. Probleme pentru…

- Gigi Becali (61 de ani) este sigur ca FCSB nu va avea probleme in turul 3 preliminar al Europa League, daca va trece de Alashkert, potrivit Mediafax.Citește și: Atac dur la adresa lui Rareș Bogdan și Moise Guran: Incitatori populiști Daca va ajunge in turul 3 preliminar al Europa League,…

- Dupa CFR Cluj, a venit randul și celorlalte echipe din Romania sa iși afle posibilele adversare din turul 3 preliminar al Europa League.Dupa tragerea la sorți de luni, 22 iulie, FCSB, Viitorul și CSU Craiova știu cu cine se vor lupta pentru a merge mai departe in competiția european. Citește…

- FCSB, FC Viitorul si Universitatea Craiova isi afla, luni, de la 15.00, posibilele adversare din turul al treilea al Ligii Europa, scrie romaniatv.netFCSB si Viitorul vor fi capi de serie in turul al treilea, daca trec de Alashkert, respectiv Gent. In schimb, Universitatea Craiova nu va fi cap de serie…

- UEFA a anunțat oficial compoziția urnelor din turul trei al Europa League. Pe cine va intalni FCSB*, daca trece de Alashkert: 1. FC Thun (Elveția)2. Lechia Gdansk (Polonia) / Brondby (Danemarca)3. Mlada Boleslav (Cehia) / FC Ordabasy (Kazahstan)4. Aris Thessaloniki (Grecia) / AEL Limassol (Cipru)5.…

- FCSB și-a aflat adversara din turul II al preliminariilor Europa League. Daca trece de Milsami Orhei, „roș-albaștrii" vor juca in runda urmatoare cu invingatoarea meciului Alashkert - FK Makedonija Skopje. FCSB va avea o misiune facila și in turul II al preliminariilor Europa League, echipa lui Bogdan…