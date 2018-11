Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj au demarat anchete in cazul unui copil care a fost filmat in timp ce era plimbat cu caruciorul pe langa un autoturism, soferul fiind sanctionat de politisti. Potrivit reprezentantilor…

- Polițiștii clujeni cerceteaza acum un barbat depistat, joi seara, în timp ce se afla la volanul unui autoturism, deși era sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 11 octombrie a.c., în jurul orei 19:20, politistii din cadrul Secția 6 Poliție Rurala Florești,…

- Un barbat din Timiș s-a plimbat cu mașina prin sat, a lasat-o pe marginea drumului apoi s-a intors și i-a dat foc. Polițiștii au aflat insa repede secretul ”mașinii de unica folosința”. Automobilul nu era inmatriculat și avea numere false. Mai mult decat atat, șoferul de ocazie nu avea nici permis.…

- La data de 13 septembrie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Alba au pus in executare un mandat de arestare preventiva, pentru o perioada de 14 zile, emis de judecatoria Alba Iulia, pe numele unei minore de 14 ani, din comuna Garbova, judetul Alba, care locuieste fara…

- Un accident rutier soldat cu ranirea unei femei a avut loc, noaptea trecuta, pe DN 1, km 375, la ieșirea din Alba Iulia, in apropiere de „Hanul dintre salcii”. Sambata noaptea, in jurul orei 01.30, un tanar de 25 de ani din municipiul Sebeș, in timp ce conducea un autoturism a suprins și accidentat…

- In acest weekend marcat de violente incredibile la protestele antiPSD din Capitala, caravana #FaraPenali si-a continuat campania prin tara si inca doua judete au trecut pragul necesar de semnaturi: Dolj si Alba. In momententul redactarii acestei stiri, inca sase judete sunt aproape de prag:…

- Ieri, 8 august 2018, politistii Postului de Politie Farau, sprijiniți de politistii Sectiei 6 Politie Rurala Jidvei, l-au identificat pe un tanar de 17 ani, din comuna Bazna, judetul Sibiu, ca persoana banuita de comiterea unui furt reclamat politiei in dimineata aceleiasi zile. Se pare ca, in seara…

