- Trei persoane spitalizate au murit in Marea Britanie in urma unei infectii cu listeria, legate de consumul unor sandvisuri preambalate, a declarat vineri directia de sanatate publica Public Health England (PHE), citata de AFP.

- In total, "au fost observate cazuri de infectie cu listeria la sase pacienti grav bolnavi spitalizati in Anglia. Din pacate, trei dintre acesti pacienti au decedat", a afirmat PHE intr-un comunicat.Producatorul de sandvisuri The Good Food Lane, a incetat productia, timp in care o ancheta…

- Trei tineri cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani au murit, duminica, dupa ce mașina în care erau s-a izbit de un stâlp de electricitate, pe DN 6, în localitatea Milcovațu din județul Giurgiu.

- Jasmine, o fetița de 16 ani, din Skegness, Marea Britanie a ajuns la spital pentru ca se simțea rau. Medicii au constatat ca fata suferea de peritonita. Realitatea era de fapt mult mai grava. Micuța...

- Ciuma neagra face victime si in secolul 21. Doi oameni au murit in Mongolia dupa ce au consumat carne cruda de marmota. Zeci de turiști au ramas blocați intr-un oraș din regiunea Ulgii. Ei spun ca a fost instituita carantina si ca nu pot parasi localitatea.

- Drama incredibila in India. O fetita de doi ani a murit dupa ce a mancat pamant. Copilul era extrem de infometat. Mama copilei, dependenta de alcool, pleca adesea de acasa, asa ca era ingrijita de matusa.

- Cel puțin 55 de persoane au murit dupa ce feribotul in care se aflau s-a scufundat in raul Tigru, din orașul irakian Mosul. Ministerul Sanatații al Irakului a declarat ca 33 de femei, 12 copii și 10 barbați au murit, potrivit postului de televiziune irakian de stat.

- Ancheta cu privire la cauzele accidentului avionului Boeing 737 MAX 8 in Etiopia, soldat cu 156 de morti si care a determinat consemnarea la sol a acestui tip de aparat in foarte multe tari, va dura 'un timp considerabil', a declarat sambata ministrul etiopian al transporturilor, Dagmawit Moges, transmite...