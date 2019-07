Alarmant: tot mai multe focare de pestă sunt confirmate în judeţ Pesta porcina africana a fost confirmata in ultima saptamana in alte patru localitati din judetul Giurgiu, respectiv Hodivoaia, Hulubesti, Gostinu si Oinacu, in prezent numarul focarele de PPA in judet ajungand la 36. „In judetul Giurgiu evolueaza 36 de focare de pesta porcina africana la porcii domestici si 20 de cazuri de PPA la porcii mistret in sase fonduri de vanatoare. Astfel, la Isvoarele, Pietrisu a avut loc deja uciderea preventiva a porcilor din gospodarii, la Singureni, Stejaru, Cranguri, Valea Dragului sunt in desfasurare activitati de ucidere preventiva”, a declarat marti, pentru… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

