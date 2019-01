Stiri pe aceeasi tema

- Vârsta medie de debut în consumul de droguri în România este de 10-11 ani, au anuntat, miercuri, reprezentantii Agentiei Nationale Antidrog, precizând ca cel mai cosumat drog din România este cannabisul,

- Varsta medie de debut in consumul de droguri in Romania este de 10-11 ani, au anuntat, miercuri, reprezentantii Agentiei Nationale Antidrog, precizand ca cel mai cosumat drog din Romania este cannabisul, iar cele mai vulnerabile categorii in ceea ce priveste consumul sunt cele defavorizate.

- Gripa mai provoaca un deces in Romania. Este vorba de un barbat in varsta de 68 de ani din judetul Galati, a anuntat duminica INSP. Un barbat in varsta de 68 ani, din judetul Galati, este a 20 a persoana care moare din cauza gripei in acest sezon. Barbatul fusese confirmat cu virus gripal tip A, subtip…

- Cel mai in varsta jandarm satmarean colindat de catre Corala Jandarmeriei Satu Mare Ca in fiecare an, un grup de jandarmi inimosi, pornesc sa duca vestea Nasterii Mantuitorului la colaboratorii institutiei, dar si la cateva asezaminte sociale. Un popas de suflet, l-au facut azi, la Centrul Sfantul Ioan…

- La doar 11 luni, Sara se lupta cu o boala extrem de rara. Dupa numeroase analize, teste și consultații, micuta are confirmate multiple afecțiuni medicale care poarta denumirea generala de SINDROM GENETIC NEVUS LINIAR SEBACEU. Aceasta este o anomalie genetica FOARTE RARA, care poate afecta creierul,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri un proiect de lege care da posibilitatea medicilor sa se retraga din activitate, la cerere, la varsta de 67 de ani, fara a li se afecta insa dreptul de a beneficia de pensie la momentul implinirii varstei de pensionare.Potrivit proiectului, medicii se…

- Din cei 219.327 de romani care au emigrat anul trecut, 108.261 erau tineri intre 15 și 34 de ani. Asta inseamna aproape jumatate din numarul total al emigranților, potrivit Institutului Național de Statistica. Viteza de depopulare a Romaniei de persoane tinere, apte de munca, este de 296 de cetațeni…

- Procesul de imbatranire demografica s-a accentuat in 2018, ponderea tinerilor (0-14 ani) fiind in scadere ușoara, iar cea a populatiei varstnice (de 65 ani si peste) in ușoara creștere, au transmis ieri dimineața oficialii Institutului Național de Statistica. Indicele de imbatranire demografica a crescut…