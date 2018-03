Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai ridicata rata a prevalentei infectiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeana – 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul existentei unui nivel scazut de informare si constientizare…

- Dupa valul de inundații din ultimele zile, Romania va fi lovita din nou de frig si ninsorile. Temperaturile vor cobori cu 15 grade in mai putin de 24 de ore, din cauza unui front atmosferic pornit din zona scandinava.Aceasta schimbare brusca ii poate afecta pe cei care au reumatism, probleme…

- Romania are cea mai ridicata rata a prevalentei infectiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeana – 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, spune doctorul Adrian Streinu-Cercel

- Romania se aliniaza recomandarilor OMS privind controlul infecției cu VHC. In 2017, in Romania a crescut atat numarul persoanelor diagnosticate, cat și accesul la terapiile cu medicamente anti-virale cu acțiune directa. Separat de testarea medicala uzuala, in 2017 au fost extinse campaniile…

- Romania are cea mai ridicata rata a prevalentei infectiei cu virusul Hepatitei C din Uniunea Europeana - 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul existentei unui nivel scazut de informare si constientizare…

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…

- Productia industriala a crescut cu 2,7% in zona euro si cu 3% in Uniunea Europeana (UE 28), in luna ianuarie 2018 comparativ cu ianuarie 2017, iar Romania a inregistrat cea mai mare crestere in ritm anual a productiei industriale din cele 28 de state membre, cu un avans de 8,5%, arata datele publicate,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.Citeste si: Sume FABULOASE, alocate de primarii pentru deszapeziri: Care au fost costurile…

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma susține ca a înștiințat în urma cu doua luni Ministerul Sanatații ca pot aduce în România cel puțin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, însa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania. …

- Distributorul de produse medicale Torus Pharma susține ca a înștiințat în urma cu doua luni Ministerul Sanatații ca pot aduce în România cel puțin 10.000 de flacoane de imunoglobulina, însa autoritatea competenta nu a raspuns oficial solicitarii, informeaza compania. …

- Imunoglobulinele (denumite si gamaglobuline sau globuline imune serice) sunt substante obtinute din plasma sanguina umana, explica pentru Libertatea, prof dr Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, din Capitala. In Romania ar fi nevoie de 5.000 de flacoane…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Un celebru medic din tara noastra lanseaza un avertisment dur pentru toti romanii. Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase…

- Managerul Institutului National de Boli Infectioase “Matei Bals”, doctorul Adrian Streinu-Cercel, a cerut Ministerului Sanatatii ca testarea pentru hepatita, HIV si SIDA sa fie obligatorie si sa se faca in decurs de maximum un an si jumatate, prin medicii de familie din tara. O solicitare in acest sens…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, la o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel. Intrebat cat de grava este problema…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals“, Adrian Streinu-Cercel.

- Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie de 58 de ani din judetul Hunedoara. Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este…

- Vaccinarea impotriva gripei poate salva vieti, a atras atentia, la Sibiu, directorul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” din Bucuresti, Adrian Streinu-Cercel, in contextul in care numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 72. El a pledat din nou pentru imunizarea populatiei aflate…

- Managerul Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, profesorul Adrian Streinu-Cercel, cere Ministerului Sanatatii ca testarea pentru hepatita, HIV si SIDA sa fie obligatorie si sa se faca in decurs de maximum un an si jumatate, prin medicii de familie din tara. Doctorul Streinu-Cercel…

- Doctorul Adrian Streinu-Cercel a trimis, in urma cu doua saptamani, solicitarea pentru testarea obligatorie la Ministerul Sanatatii, Guvern si Presedintia Romaniei si a declarat ca saptamana viitoare va avea o discutie in acest sens la minister."Eu am facut o adresa catre cele trei institutii…

- Intrebat cat de grava este problema gripei in prezent, Adrian Streinu-Cercel a afirmat: "Atata timp cat este in circulatie, e grava. Cert este ca e sezon de gripa. Daca in week-end-ul trecut la 'Bals' au fost 308 cazuri de gripa prezentate, de vineri pana luni dimineata, va dati seama ce inseamna…

- Managerul Institutului National de Boli Infectioase 'Matei Bals', medicul Adrian Streinu-Cercel, cere Ministerului Sanatatii ca testarea pentru hepatita, HIV si SIDA sa fie obligatorie si sa se faca in decurs de maximum un an si jumatate, prin medicii de familie din tara.

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, la o conferința de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel.

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si Romania (3,4%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Medicii cardiologi sustin ca suntem pe locul trei in Uniunea Europeana in ceea ce priveste insuficienta cardiaca, iar anual in Romania 60% dintre decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare. Putine persoane stiu ca sunt patru factori care provoaca afectiunile cardiace.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania, scrie agerpres.ro.

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat , noteaza…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in Romania a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele trei persoane decedate din cauza virusului gripal sunt doi barbati din judetul Iasi…

- Organismul nu poate rezista mult timp la oscilațiile mari de temperatura. De aceea, temperaturile de vara din timpul iernii duc la slabirea organismului și apariția unor boli grave. Aceste diferențe rece – cald de la o zi la alta schimba capacitatea organismului de a se adapta. Mai mult, din 2009, gripa…

- Intr-o intervenție telefonica in emisiunea „Punctul de intalnire”, Adrian Streinu Cercel, directorul institutului Matei Balș, a venit cu precizari ingrijoratoare cu privire la cazurile de gripa inregistrate in țara noastra pana acum.

- Gripa face ravagii in Romania, iar oamenii continua sa refuze sa se vaccineze. Intr-o intervenție telefonica in emisiunea „Punctul de intalnire”, Adrian Streinu Cercel, directorul institutului Matei Balș, a venit cu precizari ingrijoratoare. Virusurile gripale sunt mult mai agresive și mult mai periculoase…

- A fost intituita carantina la Institutului Regional de Oncologie din Iași din cauza gripei de tip AH1N1. Virusul gripal a fost depistat deja la 11 pacienți de la secția de Terapie Intensiva. Cinci dintre aceștia se afla in stare grava. Gripa poate fi periculoasa mai ales pentru bolnavii cu imunitate…

- Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, in Romania, printre care unul la Cluj-Napoca. Printre victime este și o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile(CNSCBT). Medicii atrag atenția…

- Directorul INFP a vorbit despre marele cutremur care va avea loc in Romania. Constantin Ionescu, director general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat ca acest seism poate avea loc in Romania oricand, informeaza Romania TV.Nu stim cand se va produce in…

- ”In Parlament, noul prim-ministru Viorica Dancila a spus ca «pana in 2020 se vor inaugura 350 de km de autostrada, 250 de km de cale ferata modernizata, iar numarul drumurilor modernizate va creste cu 50%». Evident, este inca o declaratie vaga, menita sa dezinformeze, total iresponsabila, o alta…

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al treilea deces din acest an, o femeie de 40 de ani. Medicii din tara vecina sustin ca femeia nu era vaccinata si ca avea probleme de sanatate.

- Locuintele din Uniunea Europeana s-au scumpit in medie cu 4,6% in cel de-al treilea trimestru al anului 2017 raportat la perioada similara din 2016, iar preturile din Romania acestea au crescut peste aceasta medie, arata datele institutului european de statistica Eurostat.

- Medicii veterinari din Timis sunt instruiti sa verifice in perioada urmatoare toate locurile din judet unde sunt crescuti porci. Ei se confrunta cu reaparitia unei boli care duce in procent de 100% la decesul animalelor. Mai mult, pesta porcina africana este extrem de contagioasa. Virusul bolii poate…

- Beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani, comenteaza Bloomberg intr-un articol al carui supratitlu este: "Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat". Potrivit agentiei, in pofida…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana ieri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese, potrivit Agerpres. Conform informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- In urma mai multor studii, specialiștii fac un avertisment extrem de dur asupra persoanelor care folosesc telefonul mobil in permanenta, informeaza exquis.ro. Aceste persoane sunt predispuse la o boala extrem de grava, de care se poate scapa doar prin renunțarea la vorbitul excesiv la telefon. …

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, va acorda tot sprijinul Institutului 'Matei Bals' pentru scoaterea de urgenta la concurs a locurilor vacante de medici in specialitatea terapie intensiva, informeaza un comunicat de presa remis miercuri Agerpres. Potrivit sursei citate, Centrul Operativ…

- Secția de Terapie Intensiva a Institutului Matei Balș nu este inchisa. Cadrele medicale nu pot asigura insa ventilația mecanica a pacienților. Afirmația a fost facuta de managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals” Adrian Streinu-Cercel. „Sectia de Terapie Intensiva nu este inchisa. Este…

- Medicii de familie din Romania isi mentin decizia ca, incepand de miercuri, sa nu mai acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, pacientii fiind afectati de faptul ca nu vor mai primi trimiteri si retete compensate, in timp ce cadrele medicale sustin ca vor lucra „pro-bono”. Societatea…

- Medicul Monica Pop a sustinut faptul ca un coleg de la spitalul Matei Bals a fost afectat de rujeola. Monica Pop este revoltata de decizia anumitor persoane de a refuza vaccinul impotriva bolilor...

- ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei.…

- Eradicarea hepatitelor din Romania poate fi realizata cu succes doar in cazul in care toți pacienții au acces la toate tratamentele existente. In plus, modelul aplicat in țarile in care numarul de pacienți cu hepatita scade considerabil demonstreaza ca este esențial ca in programul național de sanatate…