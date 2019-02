Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata marți, 26 februarie, in comisia LIBE din Parlamentul European pentru funcția de procuror-șef european. Potrivit președintelui Comisiei LIBE, Claude Moraes, fiecare candidat va fi audiat timp de 75 de...

- Intrevederea intre cei doi vine in contextul in care Laura Codruta Kovesi va fi audiata, marti, in sedinta Comisiilor LIBE si CONT din Parlamentul European.Laura Codruta Kovesi va fi audiata marti, 26 februarie, in Comisia LIBE din Parlamentul European pentru functia de procuror-sef european,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea are la momentul transmiterii acestei știri o intrevedere cu președintele Comisiei LIBE, Claude Moraes, informeaza Antena3. Discuția dintre cei doi are loc cu o zi inainte de audierea fostei șefe DNA Laura Codruța Kovesi in Parlamentul European pentru funcția de procuror-șef…

- Modificarile din justiția din Romania au ajuns nu doar subiect de discuții in Parlamentul European sau motiv de proteste de strada, ci și subiect de analiza in Germania. Fostul judecator german Ingrid Henlein a publicat la sfarșitul anului trecut o analiza a modificarilor legislative care privesc…

- Țara noastra exercita timp de șase luni președinția rotativa a Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care in țara noastra vor veni mai multe delegații de șefi de stat, miniștri sau organisme europene. Cel puțin una dintre intalnirile la nivel... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele organizatiei de femei a PSD, Rovana Plumb, a fost aleasa in cadrul forumului de conducere al Partidului Socialiștilor Europeni (PESPresidency), conform deciziilor luate la Congresul PES 2018, desfașurat la Lisabona, potrivit unui comunicat de presa al formațiunii.Citește și: SURSE…

- Președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping au programata o intalnire sambata, cu o ocazia cinei de la finalul summitului G20, informeaza agenția de presa Reuters, scrie Mediafax. Aceasta ar putea fi una dintre cele mai importante intalniri dintre cei doi lideri. In…

- Propunerea ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, privind limitarea dreptului de munca al romanilor din strainatate, a starnit numeroase controverse in spațiul public. Gabriel Biriș, fost secretar de stat, vede acțiunea ministrului de Finanțe ca parte dintr-un plan mai amplu al puterii. „Credeti…