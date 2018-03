Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria (5,1 euro) si Romania (5,5 euro) aveau in 2017 cel mai scazut cost orar cu mana de lucru, fata de un nivel mediu de 23,1 euro in Uniunea Europeana, si de 26,9 euro in zona euro, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica Eurostat. În urmă cu zece ani, compensaţia…

- Federatia Europeana de Handbal a anuntat urnele valorice inaintea tragerii la sorti a grupelor preliminare de calificare pentru Campionatul European de handbal masculin din 2020, care va avea loc in 12 aprilie, la Trondheim (Norvegia). In premiera, turneul final continental va fi gazduit de trei…

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a semnat, alaturi de omologii sai din Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Suedia si Ucraina, o declaratie in care reafirma sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei si pozitia de nerecunoastere a anexarii ilegale a Crimeei de…

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost depistat, miercuri, în județul Satu Mare. Astfel, s-a stabilit o zona de protectie în jurul focarului din Bercu Rosu, cu o raza de 3 km, incluzând localitatile Bercu Nou, Micula Noua, Micula,

- Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Satu Mare a instituit miercuri masuri speciale de protectie pe raza mai multor localitati dupa depistarea unui nou caz de pesta porcina africana, informeaza un...

- Calin Popescu-Tariceanu, Președintele Senatului Romaniei, i-a primit pe șefii delegațiilor participante la Prima Reuniune a Miniștrilor Apararii a Formatului București (B9), inalți oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria, precum și reprezentanți…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit marti pe sefii delegatiilor participante la prima Reuniune a ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), care reuneste inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Într-o gospodarie din satul Ursoaia, raionul Caușeni, s-a constatat un focar de pesta porcina africana. Probele preluate vor fi expediate la un laborator din Spania, pentru stabilirea genomului viral, transmite IPN cu referire la o informație facuta publica de Agenția Naționala pentru…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, demareaza inscrierile pentru sesiunea 2018 a sub-programului Pioneers into Practice. Pioneers into Practice este un program educațional cu o componenta…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna ianuarie 2018 pana la 1,6%, de la 1,7% in decembrie 2017, iar cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Lituania si Estonia (ambele cu 3,6%) si

- S-a nascut la 20 februarie 1953, în s. Bujor, r-nul Hâncesti. În anii 1974-1978, a facut studii de canto popular și dirijat coral la Colegiul de muzica „Ștefan Neaga”, apoi, în perioada 1980-1985, a urmat catedra dirijat coral a Institutului de Arte „Gavriil…

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- In cadrul seminarului ”Innovation networks in the Central Eastern European region for increasing value chain development in the organic sector” organizat in data de 14 februarie 2018 la Expo Biofach Nurnberg, cel mai mare targ internațional specializat in domeniul ecologic din lume, Romania a fost menționata…

- 21 de experți din 7 țari europene descopera pe parcursul a șapte zile cum pot face strategii eficiente de talent management pentru organizațiile lor și ce metode de educație non-formala pot folosi pentru a oferi oportunitați de dezvoltare profesionala ONG-urilor din care provin. Atelierul din București,…

- Autoritatile Sanitar-Veterinare din judetul Botosani au depistat carne interzisa in Romania si trecuta ilegal peste granita din tarile bantuita de pesta africana porcina. Produsele sunt ascunse de comercianti si vandute direct la piata.

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters. Dupa ani in care tarile balcanice par sa fi…

- Uniunea Asociatiilor Europene de Fotbal (UEFA) a stabilit, miercuri, in urma tragerii la sorti de la Lausanne, componenta grupelor Ligii Natiunilor. Grupele Ligii Natiunilor: Seria A: Grupa 1: Germania, Franta, Olanda; Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda; Grupa…

- Ca urmare a confirmarii aparitiei unui al doilea focar de pesta porcina africana in judetul Satu-Mare, membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) s-au intalnit astazi pentru a stabili masurile ce vor fi aplicate in judetul Iasi pentru a preveni aparitia bolii in gospodariile populatiei. https://www.bzi.ro/un-nou-focar-de-pesta-porcina-africana-autoritatile-iesene-s-au-intrunit-de-urgenta-637603

- Medicii veterinari din Timis sunt instruiti sa verifice in perioada urmatoare toate locurile din judet unde sunt crescuti porci. Ei se confrunta cu reaparitia unei boli care duce in procent de 100% la decesul animalelor. Mai mult, pesta porcina africana este extrem de contagioasa. Virusul bolii poate…

- Romania este in stare de alerta dupa ce au fost depistate mai multe focare de pesta porcina africana. In acest context, la initiativa Institutiei Prefectului – Judetul a avut loc sedinta Centrului Local de ...

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- Shinzo Abe a devenit primul premier japonez care a efectuat o vizita oficiala la Bucuresti. "Dar momentul a fost nepotrivit: el a venit dupa ce fostul premier Mihai Tudose a demisionat, luni, dupa ce a pierdut sprijinul partidului sau. Demisia lui Tudose a afectat programul lui Abe, care a…

- „E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania”, a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul. Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o vizita istorica…

- Moldova crește exporturile de produse vitivinicole catre țarile UE, cei mai mari consumatori ai producției fiind Romania, Polonia și Republica Ceha, informeaza NOI.md. Potrivit Balanței de plați a țarii, exportul bauturilor alcoolice moldovenești in țarile UE timp de 9 luniale anului 2017 s-au ridicat…

- În data de 11 ianuarie 2018 Institutul de Diagnostic i Sntate Animal (IDSA) a confirmat un focar de pest porcin african la porci domestici întro gopodrie din comuna Micula judeul Satu &ndash Mare.Imediat ce DSVSA Satu &ndash Mare a fost notificat despre apariia de cazuri de îmbolnvire...

- Pesta porcina africana (PPA) a reaparut in Romania, pe raza localitatii Micula, in judetul Satu Mare, iar singura cale de a preveni imbolnavirea animalelor este respectarea cu strictete a unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele sanatoase, potrivit Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor…

- Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat in localitatea satmareana Micula, un numar de 13 animale fiind sacrificate, a informat, vineri, intr-un comunicat, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Animalelor (ANSVSA).

- Autoritatile au confirmat, vineri, existenta unui focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din comuna Micula, judetul Satu-Mare, anuntand mai multe masuri pentru prevenirea extinderii bolii, intre care sacrificarea celor 13 porci din gospodaria afectata. Presedintele Autoritatii Sanitar…

- Un caz de pesta porcina africana a fost confirmat in localitatea satmareana Micula,un numar de 13 animale fiind ucise, a informat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Animalelor. “In data de 11 ianuarie 2018, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala (IDSA) a confirmat…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe vine marți la București, aceasta fiind prima deplasare efectuata in Romania de un premier japonez. Acesta va fi primit de președintele Klaus Iohannis. Abe se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania.…

- Institutul de Diagnostic și Sanatate Animala (IDSA) din Romania a confirmat un focar de pesta porcina africana, la porci domestici, intr-o gopodarie din comuna Micula, județul Satu Mare, scrie tvr.ro.

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…

- In gospodaria unui fermier din comuna Mamaliga, regiunea Cernauti, a fost descoperit virusul pestei porcine africane. Informația-i plasata pe site-ul Departamentului principal pentru siguranța alimentelor din regiunea Cernauti.

- Prim-ministrul japonez, Shinzo Abe, va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania. Este prima deplasare efectuata in aceste state de un premier japonez, noteaza…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…