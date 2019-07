Alarmă pe aeroport. Două avioane au intrat în coliziune Coliziunea dintre cele doua avioane s-a prosus la sol, pe aeroportul din Schiphol. Cele doua avioane s-au lovit unul de celalalt din cauza unei manevre de recul pentru a deschide portile de imbarcare respective, a precizat un purtator de cuvant al companiei KLM. Cele doua avioane au fost avariate. Nu se stie pana acum din ce motive cele doua aparate de zbor au intrat in coliziune. De asemenea, nu se stie deocamdata daca sunt victime in urma acestui accident.





Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Eroilor din municipiul Buzau a fost sparta, azi-noapte, de un brailean pus pe rele. Hoțul a fost prins chiar in flagrant de catre agentul LEX Protect care, in ciuda faptului ca a fost atacat cu un spray lacrimogen, a continuat urmarirea și l-a imobilizat pe raufacator. Barbatul a ajuns in arest.…

- Salvamontiștii borșeni au fost in alerta! Trei turiști americani s-au ratacit pe munte, in zona Pietrosul. Alarma a fost data in cursul serii de duminica. La scurt timp, primele echipaje de salvatori au pornit operațiunile de cautare. Potrivit ultimelor informații, turiștii au fost gasiți.Primarii…

- „Ma intristeaza numai cand ma gandesc la bugetul de intretinere a unei echipe de Liga I” De unde va avea Post-ul Semnal de alarma tras de actorul Teatrului Tony Bulandra Targoviste, Liviu Cheloiu apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- INSELATORIE…In comuna Suletea, Politia Locala si-a dovedit eficacitatea dupa ce a reusit sa prinda doi galateni care vindeau peste cu un cantar modificat. Mai exact, instrumentul folosit de cei doi indica cu 300 de grame mai mult decat greutatea normala. Alarma a fost data cupa ce o femeie din comuna…

- Statele Unite au trimis in Romania sute de militari si avioane F-16 suplimentare, pentru consolidarea apararii in zona estica a NATO si descurajarea unei posibile agresiuni ruse, afirma surse militare citate de Mediafax.Peste 250 de militari si 12 avioane multirol F-16C, de la Baza aeriana…

- Alarmele nu vor suna pe 1 mai, pentru a nu strica vacanța romanilor. Asta chiar daca alarma antiaeriana suna in fiecare prima zi de miercuri a lunii. Derularea exercițiului național „Miercurea Alarmelor" va continua din l...

- De luni seara, turiștii care trec pe langa catedrala Notre-Dame nu iși mai fac pozele tradiționale, cu zambete mandre c-au trait sa vada și minunea asta de cladire. Pozele care circula de atunci prin toata presa și pe rețelele de socializare sunt cu flacari, fum și oameni triști care asista la incendiu.…

- Recent, pe internet a aparut un clip video ce a devenit imediat viral in spațiul online. Oamenii legii au vrut sa impiedice un artist stradal sa cante, doar ca au ajuns subiect de glume! Ce greșeala i-a costat scump?