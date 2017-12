Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania.”Investigatia vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in…

- "Investigația vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante International in raport cu comercianti cu amanuntul de produse de larg consum, care reprezinta concurenti directi ai companiei, in calitate de comerciant de produse de larg consum", se arata intr-un comunicat al Consiliului Concurentei.In…

