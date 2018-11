Alarma de incendiu la „Gaura Dulce”

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu la groapa de gunoi din cartierul Tintea din localitatea Baicoi. Potrivit ISU Prahova la fata locului intervine o autospeciala de stingere…

- Pompierii au intervenit, luni noapte, la un puternic incendiu care a izbucnit in comuna Arbore, la un depozit de furaje al unui fermier.Alarma s-a dat in jurul orei 22.10, la ferma de animale a lui Vasile Ruști, din Arbore. Focul a pus probleme deosebite din cauza cantitații mari de material ...

- Pompierii au intervenit, luni noapte, la un puternic incendiu care a izbucnit in comuna Arbore, la un depozit de furaje de mari dimensiuni. Alarma s-a dat in jurul orei 22.10, la ferma de animale a lui Vasile R., in varsta de 56 de ani, din Arbore. La fața locului au intervenit militarii Garzii de ...

- Pompierii intervin vineri seara intre localitatile Dropia si Nicolae Balcescu pentru a lichida un incendiu de vegetatie uscata.Totodata, salvatorii actioneaza si in localitatea constanteana Baraganu pentru a lichida un incendiu de vegetatie uscata. ...

- Pompierii de la serviciul voluntar din Gherla au fost solicitați sa intervina marți la amiaza la un incendiu produs pe Aleea Fagului. In jurul orei 12 45, vecinii au observat un fum gros care ieșea de pe geamurile unui apartament aflat la etajul IV al unui bloc și au dat alarma. Din primele constatari,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un transformator electric la iesirea din localitatea Ovidiu, la sediul SC BABZEL SRL, langa Peco Celsz, spre Lumina.La incendiu…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la o locuinta care s-a extins la un bloc invecinat din sectorul 5 al Capitalei, trei persoane fiind ranite, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Pompierii cauta si alte victime,informeaza Mediafax. Un incendiu a izbucnit, sambata ...

- Pompierii militari din Constanta au fost solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu localizat aproape de restaurantul Zorile din Constanta.Conform primelor date, o portiune de vegetatie uscata ar fi luat foc in zona Modern. ...