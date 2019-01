Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de gheata din Groenlanda se topeste mult mai repede decat preconizau oamenii de stiinta, ritmul fiind de patru ori mai accelerat decat cel din 2003, fapt ce ar putea determina o crestere a nivelului marii, potrivit unui studiu publicat marti si citat de EFE, potrivit Agerpres. Studiul…

- Noile masuri anuntate de Ministerul de Finante vor duce la cresterea costurilor de finantare ale populatiei, companiilor si statului, la majorarea inflatiei si implicit la erodarea puterii de cumparare, considera economistii-sefi ai principalelor banci care activeaza in Romania. Totodata, va…

- Tibi Balan (37 de ani) a fost invitat la GSP Live, unde a vorbit despre flagelul pariurilor in lumea fotbalului. "Am jucat la pariuri cand m-am lasat de fotbal. Doar asta faceam cu prietenii mei. Nu prindeam deloc. Toate ieșeau invers. Jucam tot ce era, handbal, tot ce știau ei.E un flagel acum.…

- Topirea are loc in prezent la un volum cu 50% mai mare decat in timpul perioadei preindustriale si cu 33% mai mare decat in secolul XX, au descoperit oamenii de stiinta din universitatile americane si olandeze care au efectuat studiul. Nivelul global al marii ar putea crește cu 7 metri…

- Cristina Pruna, deputat USR isi exprima nemultumirile pe pagina de Facebook USR Constanta, vis a vis de problema caldurii cu care se confrunta multi constanteni. In Romania anului 2018, oamenii risca sa moara de de frig in case ca pe vremea lui Ceausescu. Daca, atunci, pe vremea comunistilor, o faceau…

- Deputat USR Cornel Zainea scrie pe blogul sau ca analizele de laborator arata ca apa din localitatea Buftea este plina de bacterii, iar ministerul Sanatatii recunoaste situatia recomandand ca aceasta sa fie fiarta inainte de a fi folosita in cazul copiilor.

- Doua trenuri InterRegio au fost blocate in statii, patru sute de calatori fiind direct afectati, dupa ce o persoana a sunat la 112 si a anuntat, incoerent, ca „in trenul de Timisoara" este o bomba. Apelul a fost unul scurt si s-a intrerupt brusc, inainte ca operatorul sa se lamureasca ...