- Washington, 17 ian /Agerpres/ - Alaptarea bebelusilor timp de sase luni reduce cu pana la 47% riscul mamelor de a se imbolnavi de diabet, potrivit unui studiu publicat marti in Journal of the American Medical Association (JAMA). Acest studiu, prezentat drept unul dintre cele mai extinse…

- Francezii sunt cunoscuti pentru antipatia pe care o au pentru cuvintele imprumutate din limba engleza (dar si din altele). Sutele de ani de rivalitate intre Franta si Anglia si-au spus cuvantul aici. Acum, Comisia Generala de Terminologie si de Neologie a propus o expresie care sa inlocuiasca, in limba…

- Parinții bebelușilor din Franța care s-au imbolnavit dupa ce au consumat produse Lactalis, posibil contaminate cu Salmonella, nu cedeaza. Ei spun ca refuza oferta Lactalis de a fi despagubiți și vor sa mearga pana la capat pentru a afla adevarul.

- Poate nu te-ai fi gandit la asta, dar dupa ce vei citi despre concluziile celui mai recent studiu din domeniu, este posibil sa incepi sa iti speli fructele si legumele mai bine. De ce? Pentru ca fructele si legumele tale preferate sunt probabil "acoperite" de pesticide. Daca pana acum doar…

- Mese pentru infasatul bebelusilor doar in toaleta femeilor? Aceasta "inegalitate" ar trebui sa fie in curand de domeniul trecutului la New York, sub auspiciile unei noi legi municipale, noteaza AFP. Primarul democrat Bill de Blasio a promulgat marti un text care face obligatorie, in termen…

- La bugetul local s-au adunat, anul trecut, 214.329.000 de lei, in contextul unui buget prognozat de 204 milioane de lei. Gradul de incasare din taxe si impozite locale a fost de peste 93%. Din totalul incasarilor, impozit pe cladiri persoane fizice – 18.207.000, impozit pe cladiri persoane juridice …

- Ca in fiecare an, Sanatatea functioneaza in primul trimestru in virtutea inertiei, prin semnarea de aditionale la contractele din anul precedent, incheiate intre casele de asigurari si furnizorii de servicii. „Pana la alocarea bugetului Fondului Național Unic al Asigurarilor Sociale și de…

- Oamenii de stiinta care au publicat cercetarea in Journal of Personality and Social Psychology au descoperit ca mirosirea hainelor purtate de persoana iubita scade nivelul de cortizol, supranumit si hormonul stresului, si confera o stare de calm.

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS). „O directiva europeana…

- De astazi si pana in data de 31 martie, moldovenii pot cumpara polița medicala pentru anul viitor cu reducere. Potrivit Casei Naționale de Asigurari in Medicina, proprietarii de terenuri agricole vor plati cu 75 la suta mai putin, mai exact 1014 lei.

- Procuratura districtuala din Saratov a cerut instanței de judecata sa inregistreze in calitate de ”agent strain” o organizație regionala care reunește persoanele bolnave de diabet zaharat. Dupa cum susține ziarul „Novaia Gazeta“, cererea procuraturii survine dupa o reclamatie a studentului la medicina…

- Experții din Rusia au comentat posibilitatea acordarii unei reduceri la gazele naturale livrate Moldovei. Potrivit presei ruse, directorul adjunct pe probleme de energie al Institutului de Energetica și Finanțe din Rusia, Alexei Belogoriev, comentind cererea autoritaților moldovene de a obține gaze…

- Copiii din Casa de tip familial „Colt Alb" din Suceava au avut parte de o bucurie, in perioada sarbatorilor de iarna, dupa ce colectivul Ambulatoriului de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice din cadrul Spitalului Judetean Suceava, coordonat de medicul primar Claudiu Cobuz, le-a ...

- OANA ZAVORANU. Alaptarea în public a stârnit numeroase controverse în ultima perioada de timp. Unii s-au declarat de acord cu acest lucru, alții nu. Printre cei care și-au exprimat opinia se numara și vedeta Oana Zavoranu.

- Oana Zavoranu a comentat dur la adresa femeilor care alapteaza in public. Alaptarea in public a starnit numeroase controverse in ultima perioada de timp. Unii s-au declarat de acord cu acest lucru, alșții nu. La emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars, Oana Zavoranu, care de curand și-a lansat propriul…

- TU ce esti gata sa faci pentru un smartphone Samsung? Nu-nu! Nu trebuie sa sari cu parașuta, sau sa-ți faci un tatuaj cu logo-ul Samsung :) La Moldcell, spre exemplu, se ofera reducere dubla la Abonament și telefon pentru toți amatorii Samsung. Moldcell a lansat un plan tarifar special, unic pe piața…

- Studiul, realizat de cercetatorii de la Texas A&M University, analizeaza felul in care oamenii reusesc sa dea dovada de stapanire de sine atunci cand e vorba de cumparaturi si a ajuns la concluzia ca e nevoie de cumpatare pentru realizarea scopurilor importante.''Incercati sa va pastrati…

- Iata ce ai de facut pentru a cuceri pe toata lumea din prima clipa. Nu pierde vremea Prima impresie se creeaza cat ai clipi, deci actioneaza imediat, nu astepta! Caci orice miscare gresita poate conduce la o prima impresie nefavorabila si poti munci multa vreme ca sa te „reabilitezi"…

- Cand ai diabet este foarte important sa inveți sa iți controlezi cantitatea de zahar in sange, deoarece menținerea nivelului acestuia la o limita cat mai aproape de normal reprezinta

- Pacienta dusa cu o caruța la ambulanța in Vaslui din cauza drumului impracticabil. Echipajul de pe ambulanța a fost nevoit sa transporte cu o caruța o pacienta bolnava de diabet și inconștienta, din cauza drumului impracticabil, in localitatea Tacuta din județul Vaslui. Echipajul Serviciului de Ambulanța…

- Sa contina unt, lapte nedegresat, carne, oua si pește gras; nu vorbim despre o cura de îngrasare sau creșterea cresterii colesterolului în sânge. Asa ar trebui sa arate un plan de hrana normal pentru un adolescent. Alimentele enumerate mai devreme nu îngrasa și ajuta…

- In pofida unei scaderi a numarului fumatorilor in ultimii ani in Statele Unite, fumatul ramane principala cauza de mortalitate ce poate fi evitata in aceasta tara si afecteaza mai ales persoanele sarace si minoritatile, potrivit unui articol publicat luni in Internal Medicine, un buletin editat de Journal…

- Persoanele fumatoare pot fi "momite" sa renunțe la țigarete daca le este oferita perspectiva obținerii unor caștiguri financiare. Aceasta metoda reprezinta o abordare incurajatoare, potrivit unui studiu clinic realizat in Statele Unite in medii socio-economice defavorizate, in care fumatul se menține…

- In pofida unei scaderi a numarului fumatorilor in ultimii ani in Statele Unite, fumatul ramane principala cauza de mortalitate ce poate fi evitata in aceasta țara și afecteaza mai ales persoanele sarace și minoritațile, potrivit unui articol publicat luni in Internal Medicine, un buletin editat de…

- Nivelul de glifosat, o substanța chimica controversata prezenta in unele erbicide, a crescut in mod evident, in ultimul sfert de secol, in organismul persoanelor dintr-un grup de studiu din California, potrivit unei cercetari publicate marți in Journal of the American Medical Association (JAMA),…

- Chiar daca reprezentanții Consiliului Europei a fost mai bland cu Turcia, luand in calcul o reducere cu 20 de milioane de euro a fondurilor de pre-aderare alocate țarii, Parlamentul European a propus, in dezbaterile de marți ale plenului de la Strasbourg o reducere de 80 de milioane euro a fondurilor.

- Abuzul de alcool este, evident, nociv pentru sanatate. Cu toate acestea, consumul unei cantitați mici poate imbunatați pronunția intr-o conversație intr-o limba straina, au aratat cercetatori britanici și olandezi intr-un nou studiu publicat la 18 octombrie in revista Journal of Psychopharmacology.

- Ministerul Apararii Unitatea Militara 02175 Constanta Spitalul Militar Constanta isi reface stocurile de medicamente pentru diabet. Unitatea sanitara va scoate din conturi suma de 4.832,95 de lei. Societatile interesate de acest contract pot depune ofertele de participare pana pe data de 31.10.2017,…

- Cercetatorii au creat un medicament pentru persoanele care sufera de diabet tip II, ce oprește evoluția bolii si ii ajuta sa slabeasca, mai ales in zona taliei. Este primul medicament de acest tip si ar putea fi omologat in trei ani. Substanta de baza a produsului este semaglutida, care a acționat in…