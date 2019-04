Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte peruan Alan Garcia a murit dupa ce s-a impușcat in cap miercuri in locuința sa din Lima in momentul in care trebuia sa fie arestat, fiind acuzat de justiția peruana pentru fapte de corupției in cazul Odebrecht, relateaza postul local America Tv. Alan Garcia Perez a murit miercuri dimineața…

- Fostul președinte peruan Alan Garcia s-a împușcat miercuri dupa ce poliția a venit la el acasa pentru a-l aresta într-un dosar de corupție, a declarat o sursa din poliție citata de Reuters.Garcia, în vârsta de 69 de ani, a fost dus imediat la un spital din capitala Lima.…

