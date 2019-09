Stiri pe aceeasi tema

- Alain Robert, supranumit ”Spidermanul francez”, a fost arestat sambata de Politia din Frankfurt dupa ce a escaladat fara echipament de protectie si fara autorizatie un zgarie-nori din capitala financiara a Germaniei, potrivit Agerpres. Specialistul francez in escalada urbana nu si-a dezvaluit motivatiile…

- Jan Ullrich a fost arestat la Frankfurt, in 11 august 2018, dupa ce a agresat o prostituata cu care petrecuse noaptea intr-un hotel. El a lovit-o si a strans-o de gat pe femeia in varsta de 31 de ani. In momentul arestarii, fostul sportiv era sub influenta bauturilor alcoolice si a drogurilor.…

- Fostul ciclist german Jan Ullrich a fost amendat cu 7.200 de euro dupa ce a agresat o prostituata, într-un hotel din Frankfurt în 2018, relateaza AFP.Tribunalul din Frankfurt l-a condamnat pe fostul câstigator al Turului Frantei (1997), în vârsta de 45 de ani, la amenda…

- Celebrul alpinist Alain Robert, cunoscut drept ”Spidermanul francez”, a escaladat o cladire din Hong Kong. El a urcat pe Cheung Kong Centre, un zgaraie-nori de 68 de etaje. La mare inaltime, barbatul a afisat un banner pe care apar steagul Chinei si cel al Hong Kongului.

- Un alpinist francez cunoscut sub numele de „Spiderman” a escaladat un zgarie-nori din Hong Kong și a afișat un steag pe care era trecut un mesaj la pace in megalopolisul framantat de revolte. Alain Robert a afișat vineri dimineața un banner care arata o strangere de mana și steagurile din Hong Kong…

- O romanca de 28 de ani, acuzata ca a circulat de mai multe ori fara bilet pe transportul in comun din Germania, a fost retinuta pe aeroportul din Frankfurt.Tanara, stabilita in Germania, se intorcea dintr-o vacanta din tara natala pentru a merge la munca.

- Un barbat a escaladat luni cu mainile goale celebrul The Shard din Londra, cel mai inalt zgarie-nori din Marea Britanie, au anuntat Politia londoneza si compania care administreaza acest imobil, informeaza AFP.

- O tanara a fost ucisa la inceputul saptamanii, mobilul crimei fiind jaful. Crima a fost descoperita joi, 27 iunie 2019, de un tanar in varsta de 23 ani, care ii plimba tinerei cainele. Vineri-seara, un barbat in varsta de 26 ani, un cunoscut al celui care a descoperit crima, a fost retinut de politisti…