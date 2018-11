Stiri pe aceeasi tema

- Alain Delon, in varsta de 83 de ani, a vorbit despre ultimele dorinte inainte de moartea sa, in cadrul unui interviu televizat. Renumitul actor a subliniat, printre altele, ca nu vrea sa fie inmormantat cu fast.

- La 83 de ani, Alain Delon isi evoca moartea cu dezinvoltura. "Un erou trebuie sa stie sa moara. Imi placea sa mor, caci este un punct final", declara el pentru Le Monde in septembrie. Actorul s-a confesat din nou sambata in emisiunea "The ou cafe" de la postul France 2. "Se stie unde voi fi inmormantat…

- Actorul Alain Delon a vorbit despre ultimele dorinte inainte de moartea sa, sambata, in emisiunea "The ou Cafe", difuzata de France 2, si a facut referire la viata solitara pe care o duce acum si la faptul ca vrea sa fie inmormantat simplu, fara omagii nationale, ca in cazul lui Charles Aznavour…

- La sfarșitul lunii noiembrie, pe 30, se implinesc 5 ani de cand actorul american Paul Walker a incetat din viața intr-un cumplit accident de mașina. Moartea starului din „Fast and Furious”, la doar 40 de ani, a lasat o intreaga planeta profund indurerata, dar și o fiica orfana de tata. Meadow a implinit…

- Starul francez, in varsta de 82 de ani, vrea sa fie inmormantat pe domeniul sau din Douchy, care masoara nu mai putin de 55 de hectare, unde a amenajat și un cimitir in care a ingropat din 1975 pana acum „50 de caini, frați și surori", potrivit revistei Paris Match. Numele sunt gravate pe…

- Marele actor francez Alain Delon s-a declarat distrus de moartea lui Charles Aznavour. "Sunt distrus. Sunt complet bulversat. Moartea lui ma lovește din plin. Il iubesc pe acest om. Il cunoșteam de la inceputurile...

- Barbatul de 21 de ani a fost diagnosticat cu o forma rara de cancer in luna martie. Știind ca o sa moara, el a vrut sa-i lase un cadou fiicei sale in varsta de șase luni. Daniel McGrath a primit vestea ca mai are un an de trait pentru ca sufera de adenocarcinom gastric, o tumora epiteliala maligna care…