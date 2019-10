Alain Delon revine pe marele ecran după 10 ani de absenţă Dupa 10 ani de absenta de pe marile ecrane si dupa ce a fost victima unui accident vascular cerebral, Alain Delon va juca propriul rol in primul lungmetraj al jurnalistului si prezentatorului Michel Denisot, "Toute Ressemblance", scrie Le Figaro. Filmul va intra in cinematografele din Franta din 27 noiembrie. Alain Delon nu a mai aparut pe marele ecran din 2008, de la interpretarea personajului Cesar din "Asterix aux Jeux Olympiques". In acest film, el va fi invitatul unui celebru prezentator de stiri, interpretat de Franck Dubosc. "Toute ressemblance" povesteste formidabila ascensiune a acestuia,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

