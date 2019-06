Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120 de calușari din judetele Dolj, Olt și Valcea se vor reuni in Piata Mihai Viteazul Articolul Editia a XXI-a a Alaiul calusului oltenesc, in Craiova apare prima data in GAZETA de SUD .

- O femeie, de 44 de ani, a fost lovita de un autoturism marca BMW, pe Calea Unirii din Craiova, in fata Muzeului de Arta. Potrivit politistilor, femeia a traversat neregulamentar, moment in care aceasta a fost accidentata de masina condusa ...

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Dolj, Școala Generala „Mircea Eliade” și Școala Generala „Elena Farago” din Craiova organizeaza, in data de 31 mai, Concursul Județean de Creație in Limba Engleza „O poveste pentru ...

- Gradina Zoologica din Craiova are doi noi locatari, un pui de muflon nascut in captivitate duminica, 21 aprilie, și o maimuța capucin care s-a nascut in urma cu aproximativ o saptamana. Dupa ce a stat in burta mamei timp de cinci luni, ...

- Razvan Raț, 37 de ani, a dezvaluit la ce trebuie sa se aștepte lumea la celebrarea titlului lui Razvan Lucescu și PAOK Salonic, povestind detalii din viața sa petrecuta in Grecia. PAOK Salonic - Levadiakos, meciul ii poate aduce primul titlu de cariera lui Razvan Lucescu, este liveTEXT pe GSP.ro duminica…

- Reprezentantii SC Piete si Targuri au anuntat ca sambata si duminica, 13 si 14 aprilie, se va organiza o piata volanta in centrul municipiului Craiova, pe Calea Unirii, de la Minerva la Posta. Fructe si legume direct de la producatori, ...

- Incepand de sambata, 30 martie, in Parcul Nicolae Romanescu va fi reluata activitatea de inchiriere barci și hidrobiciclete pentru plimbari pe lac. RAADPFL Craiova pune la dispoziția craiovenilor un numar de zece barci și cinci hidrobiciclete. Programul și tarifele au ...

- Politistii locali au fost cei care i-au vazut pe tineri cum isi confectionau artizanal tigari pe o banca din parc. Erau patru adolescenti: doi baieti si doua fete. Trei dintre ei au 16 ani, iar unul dintre baieti are 17 ani. Elevii aveau asupra lor etnobotanice, dar si un cutit. Toti cei patru au ajuns…