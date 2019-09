Stiri pe aceeasi tema

- Ivo Vieira, antrenorul Vitoriei Guimaraes, a venit cu un raspuns la declaratiile lui Gigi Becali (61 de ani), care i-a luat in ras pe portughezi, fiind sigur de calificarea in grupele Europa League, anunța MEDIAFAX.Tehnicianul nu a dat prea multa atentie spuselor latifundiarului din Pipera…

- Interes crescut pentru meciul de fotbal FC Farul Constanta Petrolul Ploiesti, care se disputa astazi pe stadionul Gheorghe Hagi.Meciul a inceput la ora 18.00 si multi oameni nu au reusit sa intre in stadion de la startul partidei, cozile la bilete fiind mari, in conditiile in care se vand bilete la…

- Simona Halep, numarul 4 mondial, va juca, astazi, de la ora 18:00, cu jucatoarea din Rusia Ekaterina Alexandrova, locul 43 WTA, în turul doi al turneului de la Cincinnati, transmite News.ro.Meciul este primul programat pe terenul central. Confruntarea va fi în direct pe Digisport și…

- FC Farul a castigat cu 1 0 1 0 meciul de astazi, de pe teren propriu, cu Dunarea Calarasi, formatie retrogradata din Liga 1. Meciul a contat pentru etapa secunda a Ligii a 2 a, echipa de pe litoral realizand cu aceasta ocazie prima victorie din acest sezon. Marinarii sunt neinvinsi dupa doua runde,…

- Deși conduce punctele, Simona comite și erori neforțate, din poziții aparent ușoare. 3:1 Simona aduna tot, precum o furnicuța. Vântul este puternic, mingea este purtata suficient cât sa le incomodeze uneori pe cele doua jucatoare. Halep variaza perfect cu un slice, lovitura pe care…

- Duminica a fost ziua finalelor la Brașov Cup, ediția a XI-a, la categoriile de juniori republicani, respectiv U19 și U17. Toate cele patru finaliste au fost din afara Romaniei, o dovada in plus pentru calitatea competiției din acest an. Ziua a inceput cu juniorii mici, la U17 unde FC Karpaty Lviv din…

- CFR CLUJ - VIITORUL 0-1 // Ciprian Deac, 33 de ani, unul dintre cei mai importanți jucatori ai campioanei CFR Cluj, a trasat concluziile dupa eșecul la limita suferit in fața Viitorului, 0-1, in Supercupa Romaniei. „Puteam egala la ultima faza, dar acesta este fotbalul. Au fost doua echipe fara ritm…

- Lionel Messi, 32 de ani, capitanul „pumelor", a reclamat doua penaltyuri in infrangerea din semifinalele Copei America, Brazilia-Argentina 2-0: „S-au tot chinuit sa le caute toata competitia, insa acum nici n-au consultat VAR. Numai noua ne-au dat cartonase. Am fost furati si asta ne doare!". Argentina…