Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Giurgiu și Calafat, urmeaza Zimnicea Ministrii Transporturilor din Bulgaria, Rossen Zhelyazkov, si Romania, Razvan Cuc , au convenit ca cele doua tari vor elabora un acord interguvernamental privind constructia unui al treilea pod peste Dunare, intre orasele Svishtov si Zimnicea, informeaza BTA.…

- Ministrii Transporturilor din Bulgaria, Rossen Zhelyazkov, si Romania, Razvan Cuc, au convenit ca cele doua tari vor elabora un acord interguvernamental privind constructia unui al treilea pod peste Dunare, intre orasele Svishtov si Zimnicea, informeaza BTA.Cei doi oficiali au fost de acord…

- Ministrii Transporturilor din Bulgaria, Rossen Zhelyazkov, si Romania, Razvan Cuc, au convenit ca cele doua tari vor elabora un acord interguvernamental privind constructia unui al treilea pod peste Dunare, intre orasele Svishtov si Zimnicea,...

- Ministrii Transporturilor din Bulgaria, Rossen Zhelyazkov, si Romania, Razvan Cuc, au convenit ca cele doua tari vor elabora un acord interguvernamental privind constructia unui al treilea pod peste Dunare, intre orasele Svishtov si Zimnicea, informeaza BTA. Cei doi oficiali au fost de acord sa vina…

- Cei doi oficiali au fost de acord sa vina cu o varianta preliminara a acordului pana la finele lunii iulie si sa o propuna spre ratificare Parlamentelor nationale, dupa adoptarea sa de catre guvernele celor doua tari. Constructia unui al treilea pod peste Dunare este importanta atat pentru…

- Guvernul a aprobat un Memorandum cu privire la realizarea Podului peste Dunare intre Zimnicea - Svishtov, un proiect discutat la nivelul celor doi prim-miniștri și in cadrul reuniunii cvadrilaterale din 29 martie, de la Snagov.Citește și: INCIDENT procedural cu dosarul Revolutiei: Parchetul…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un Memorandum cu privire la realizarea Podului peste Dunare intre Zimnicea – Svishtov, un proiect discutat la nivelul celor doi prim-miniștri și in cadrul reuniunii cvadrilaterale din 29 martie, de la Snagov. Acest proiect de anvergura este necesar in condițiile…

- Postul national de radio din Bulgaria a transmis la 12 aprilie, in cadrul programelor informative, ca la Dubrovnick, in Croatia, a avut loc o noua intalnire intre prim-ministrul Bulgariei, Boiko Borisov, si omoloaga din Romania, Viorica Dancila. La aceasta discutie, sefa guvernului de la Bucuresti a…