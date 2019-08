Al treilea grup bancar, BRD-GSG a făcut un profit net de 787 milioane lei în prima jumătate de an ​Profitul net al Grupului BRD a atins 787 milioane RON in semestrul I 2019, potrivit unei informari tarnsmise de banca. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 20,9% in semestrul I 2019 (in comparatie cu 21,6% in semestrul I 2018). Banca avea la 30 iunie 2019 un numar de 699 unitați în țaraa (723 la 31 Decembrie 2018) și un numar mediu de angajați activi (la nivel de grup) de 7,437 persoane (7,489 la 2018), iar numarul total de angajati activi ai Grupului la sfarsitul perioadei a fost de 7,411 (7,471 la 31 decembrie 2018). La nivelul bancii BRD , numarul mediu de angajați a fost de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

