- Un nou cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica seara, acesta avand magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter. Este al doilea seism produs dupa cel de 5,8 grade pe...

- Un nou cutremur a avut loc in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, duminica seara, acesta avand magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter. Este al treila seism produs dupa cel de 5,8 grade pe Richter.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richer s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, 28 octombrie, la ora 03:38. Seismul a avut loc la o adancime de 150 kilometri in Vrancea si s-a resimtit atat in Romania cat si in Bulgaria si Republica Moldova, potrivit INFP.

- Un nou cutremur s-a inregistrat, duminica dimineața, in județul Vrancea, cu magnitudinea 3 pe scara Richter.Seismul a fost inregistrat la ora 4.22, la o adancime de 104 kilometri. Seara trecuta, in jurul orei 22.00, un alt cutremur s-a inregistrat in zona seismica Vrancea, județul Buzau,…

- Un cutremur cu magnitudinea 2,9 grade s-a produs, in noaptea de sambata spre duminica, in judetul Vranea, la 140 de kilometri adancime. Este al cincilea seism inregistrat in Vrancea de la inceputul lunii august, cel mai mare avand magnitudinea de 4,2 grade.

- Un cutremur de mica adancime s-a produs vineri in provincia Samarul de Est din centrul Filipine, a anuntat Institutul national de vulcanologie si seismologie (Phivolcs), citat de agentia Xinhua. Seismul, care...

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...

