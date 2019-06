Stiri pe aceeasi tema

- Warren Buffett, al treila cel mai bogat om din lume conform ultimelor statistici, a fost jefuit in stil mare, fiind convins sa investeasca 40 de milioane de dolari intr-o afacere care nu exista scrie adevarul.ro.Cei care si-au demonstrat puterea de convingere in fata miliardarului sunt Jeff…

- Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume, a ramas fara 40 de milioane de dolari dupa ce a fost convins sa investeasca suma intr-o afacere care, de fapt, nu exista. Jeff si Pauline Carpoff, detinatorii "companiei" DC Solar, i-au prezentat lui Buffett o schema ponzi, unde numerosi investitori…

- Pranzul este pentru multi principala masa a zilei. Conteaza ce mananci, cum mananci, si de multe ori cu cine mananci. Bine, cateodata conteaza atat de mult incat unii sunt dispusi sa plateasca adevarate averi pentru un pranz reusit.

- Pentru sansa de a lua masa cu renumitul investitor american Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume, un ofertant anonim a fost dispus sa plateasca o suma record de 4,57 milioane de dolari, informeaza Financial Times potrivit Agerpres. Licitatia online, gazduita de platforma eBay,…

- Pentru sansa de a lua masa cu renumitul investitor american Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume, un ofertant anonim a fost dispus sa plateasca o suma record de 4,57 milioane de dolari, informeaza Financial Times.

- Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, a povestit, la un eveniment organizat in Abidjan, pe Coasta de Fildeș, despre momentul in care s-a convins cu adevarat ca are bani, scrie Africa News, potrivit digi24.ro.Intrebat despre averea sa, Aliko Dangote a declarat ca a incetat sa mai numere…

- Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, a povestit, la un eveniment organizat in Abidjan, pe Coasta de Fildeș, despre momentul in care s-a convins cu ... The post „Am scos 10 milioane de dolari din banca doar pentru a ma uita la ei”. Confesiunea celui mai bogat om din Africa appeared first on Renasterea…