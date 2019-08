Stiri pe aceeasi tema

- Dispariție intr-o mica localitate din Timiș. Un baiat in varsta de 15 ani este de negasit, dupa ce a plecat de la domiciliul sau din localitatea Sanpetru Mare, in urma cu doua zile, sambata, in data de 24 august. Familia a alertat autoritațile ieri, iar polițiștii Serviciului de Investigații Criminale…

- De asemenea, ea a dezvaluit ca va naste o fata. Jovovich si sotul ei, Paul W. S. Anderson, au deja impreuna doua fiice, pe Ever, nascuta in 2007, si pe Dashiel, nascuta in 2015. Vedeta din "Fifth Element" le-a aratat fanilor o poza cu burtica de gravida, alaturi de mesajul: "Am ramas gravida…

- Actrita si prezentatoarea show-ului „Te cunosc de undeva“, difuzat de Antena 1, Alina Puscas (33 de ani) a devenit mama pentru a treia oara si a postat in mediul online primele imagini cu bebelusul.

- Baietelul de 6 ani a fost gasit de un vecin in la marginea padurii de langa Costesti. Din primele informatii, micutul si-ar fi urmarit matusa dupa ce aceasta a plecat de la familia sa, dar pe drum, s-a pierdut! STIRE INITIALA: Copil de 6 ani din Costesti, dat disparut in aceasta seara! CAUTARI… In…

- Liviu Varciu a marturisit ca iși dorește sa devina din nou tatic. Artistul are doua fete. La emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, Liviu Varciu a marturisit ca nu exclude posibilitatea de a avea al treilea copil. "Nu ma opresc, vreau sa mai fac un copil. Daca e fata inseamna ca Dumnezeu chiar are…

- Acum ca „apele s-au liniștit” și cea mai grea perioada in calitate de mama a doi copii a trecut, Simona Gherghe a putut vorbi degajat despre viața ei de familie. Prezentatoarea a nascut din nou acum doua luni, dar știe deja ce vrea sa faca pe viitor.

- Astazi s-a declansat cea mai ampla actiune de cautare a unui disparut, in judetul Prahova, poate din ultimele doua decenii, dupa cate isi aminteste semnatarul acestor randuri. O adevarata armata de salvatori, peste 420 de pompieri din cadrul ISU Prahova, a verificat albia Cricovului Sarat, din Sangeru…

- Mihai Morar asteapta cu sufletul la gura venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Prezentatorul de la Antena Stars va deveni tatic, din nou, in aceasta vara, iar emotiile sunt pe masura.