- Richard Erdman este al treilea actor din distribuția serialului de televiziune de succes "Beverly Hills 90210" care a murit in ultimele doua saptamani, dupa Luke Perry și Jed Allan, potrivit closer.fr, scrie Mediafax.Figura emblematica a cinematografiei americane, Richard Erdman a murit la…

- Luke Perry, interpretul personajului Dylan din cunoscutul serial „Beverly Hills 90210”, a murit luni dupa ce saptamana trecuta a fost spitalizat in urma unui accident vascular cerebral. Actorul avea 52 de ani.Luke Perry a murit luni dimineata la Spitalul St.

- O așa zisa mama a fost condamnata la inchisoare pe viața pentru ca și-a lasat bebelușul neingrijit timp de aproape doua saptamani. Aceeași pedeapsa a primit-o și partenerul femeii. Anchetatorii au stabilit ca micuțul a murit in chinuri groaznice, deshidratat și de la o infecție provocata de scutecul…

- Don McKay a debutat pe Broadway in anul 1951 in musical-ul "Make A Wish". A mai jucat și in spectacolele "Top Banana" și “Gotta Have Me Go With You”. Don McKay a jucat și in filmul "A Star Is Born" din 1954.