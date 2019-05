Al treilea accident grav in ultimele cinci ore in care este implicat un biciclist s-a petrecut, astazi, in urma cu puțin timp in localitatea Secusigiu din județul Arad. Conform primelor informații, un barbat a accidentat grav o biciclista, in varsta de aproximativ 70 de ani. A fost solicitat elicopterul SMURD la fața locului. In incident […] Articolul Al treilea accident grav in cinci ore in care este implicat un biciclist. Ce s-a intamplat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .