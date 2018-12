Al-Qaida, care se afla in spatele atacurilor teroriste de la 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morti, "continua sa vrea sa comita atacuri in aviatie" si dezvolta tehnologie menita sa doboare avioane, afirma Wallace intr-un interviu acordat The Sunday Times. "Amenintarea aviatiei este reala", afirma el in acest interviu publicat in weekend. Al-Qaida "s-a reorganizat. Ei fac eforturi in vederea tot mai multor complo (...)