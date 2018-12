Stiri pe aceeasi tema

- Sphera Franchise Group opereaza franciza KFC in Romania, Republica Moldova si anumite zone ale Italiei, dar are si francizele altor branduri internationale – Pizza Hut, Pizza Hut Delivery si Taco Bell – pe piata locala.

- Toate restaurantele KFC, Pizza Hut si Taco Bell din Romania vor renunta la paiele din plastic, incepand cu 1 aprilie 2019, a anuntat Sphera Franchise Group, care detine companiile ce opereaza in sistem de franciza brandurile acestor restaurante. Procesul va începe în unităţile…

- Vanzarile Sphera Franchise Group au crescut cu 23,4% in primele noua luni, la peste 551 milioane lei, pe fondul performanței din trimestrul trei Evenimente cheie: - Rata de creștere a vanzarilor din trimestrul trei a fost susținuta de performanța de doua cifre la vanzarile comparabile (“like-for-like”)…

- In aceasta toamna, restaurantele Pizza Hut Romania, au introdus un nou meniu, mult mai diversificat, in toate cele 22 de locații din tara. Odata cu aceasta schimbare, meniul a fost introdus și in cadrul serviciului de livrare, astfel incat fanii produselor Pizza Hut sa se bucure de noile oferte și acasa…

- ♦ Metropolitan Life Pensii Private, cu expunere integrala la Bucuresti, a majorat detinerile la Petrom, Romgaz, Transgaz in S1/2018, iar in septembrie culege roadele: cea mai ridicata rata de retanbilitate anualizata din randul Pilon II, de 4,3%, ca urmare a cresterii pretului petrolului, a unor…

- Stylianos Bairaktaris a demisionat din functia de director financiar si de membru in Consiliul de Administratie al Sphera Franchise Group, compania care detine francizele KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania. De asemenea, Konstantinos Mitzalis a...

- Interesul pentru posturile din spitale a crescut in toata țara, dar și la Arad se observa asta, fiind concurența pentru posturile vacante de medici. Președintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, ne-a declarat ca salariile majorate in ultimul an ii determina pe medici sa iși doreasca sa lucreze…

- Concept store-ul italian multibrand AW LAB a sosit in Romania, cu primul magazin din Bucuresti, in AFI Cotroceni, la etajul 1. Jurnalisti, vedete si influenceri au sarbatorit ieri deschiderea oficiala a magazinului, descoperind cele mai cautate modele de sneakers si imbracaminte. AW LAB este un laborator…