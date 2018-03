Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de acrobație care l-a dat peste cap pe Florin Calinescu. Juratul de la “Romanii au talent” nu s-a putut abține și i-a facut numeroase complimente Loredanei, care locuiește in Singapore. Loredana l-a zapacit total pe Florin Calinescu, dupa ce a executat un numar de acrobație impecabil. “Cand…

- ROMANII AU TALENT 2018. Marea Unire a Talentului continua maine seara, de la 20:30, pe scena celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, scrie libertatea.ro. Telespectatorii vor cunoaște noi concurenți veniți atat din țara, cat și din strainatate, cu povești impresionante și abilitați…

- Florin Calinescu, cucerit de o concurenta de la „Romanii au talent“. Juratul de la Pro tv nu se poate abține și ii face femeii un complinent ce o lasa fara cuvinte. Marea Unire a Talentului continua maine seara, de la 20:30, pe scena celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent. Telespectatorii…

- Laura Bisog si Grigore Luca sunt pasionati de muzica si au ales sa duca mai departe arta unor mari cantareti din istoria muzicii romanesti. Cei doi i-au studiat indeaproape pe idolii lor, Mirabela Dauer si Dan Spataru si au reusit sa puna in scena un moment plin de emotie.

- Prince Radu represented Crown Custodian Margareta on a visit to the Kingdom of Morocco, 5 through 9 March, in order to promote the Romanian University education, the Press Bureau of the Royal House informs in a press release sent to AGERPRES on Friday. Prince Radu was present in Casablanca…

- Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei este autorizat sa transmita urmatorul buletin de presa: Vizita regala in Maroc Alteta Sa Regala Principele Radu a reprezentat pe Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, intr-o vizita in Regatul Marocului, in zilele de 5-9 martie…

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- Mișcarea este considerata o eroare, iar oficialii de la Bruxelles ne transmit ca va costa extrem de mult in viitor sa punem la loc ce dezafactam astazi. „Am atras atentia Romaniei sa se gandeasca de doua ori cand elimina tronsoane feroviare, pentru ca este foarte usor sa elimini, dar este foarte scump…

- X FACTOR 2018: Persoanele interesate se pot inscrie pe http://casting.a1.ro/xfactor/ . Acestea vor fi selectate de o echipa de specialisti, care vor avea in vedere calitatile lor artistice. Concurentii vor ajunge apoi in prima etapa oficiala a auditiilor, care au loc in mai multe orase din toata…

- Producatorul roman de cosme­ti­ce Far­mec a inregistrat in ultimii trei ani o crestere de 36% a vanzarilor pe piata externa, pe fondul implementarii unor politici comerciale pentru partenerii straini, dezvoltarea de produse adaptate particularitatilor anumitor piete de desfacere, cat si a…

- Peste 150 de persoane se afla duminica in Piata Victoriei pentru a-si manifesta sustinerea fata de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si a protesta in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a acesteia din functie. …

- O concurenta din ediția a doua a showului ”Romanii au talent” l-a impresionat pana la lacrimi pe Florin Calinescu, juratul apreciind numarul acesteia, un discurs motivațional de excepție. Ediția a doua a showului ”Romanii au talent”, difuzat de ProTV, ajuns la cea de-a opta ediție, care se desfașoara…

- O eleva de la Mate-Info i-a impresionat cu vocea sa pe jurații de la ”Romanii au talent”, vineri, la cea de-a doua ediție a showului difuzat de ProTV. Bianca Mihai, o eleva de 16 ani din Buzau, i-a impresionat, vineri seara, pe jurații emisiunii „Romanii au talent”, in cadrul ediției cu numarul doi…

- Proteste au loc, joi seara, in orase precum Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca si Sibiu, dupa ce Tudorel Toader a cerut declansarea procedurii de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Protestatarii au blocat, la Cluj, traficul in fata sediului PSD, potrivit Mediafax. Peste 100…

- Manifestatii de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi În mai multe orase din tara au avut loc manifestatii spontane de sustinere a procuroarei sefe a DNA, Laura Codruta Kövesi, considerata de protestatari un simbol al luptei anticoruptie. În Bucuresti, manifestantii…

- Apoximativ 160 de brașoveni au ieșit in strada, joi sera, ca urmare a deciziei ministrului de Justiție, Tudorel Toader, privind declanșarea procedurii de revocare a procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Protestatarii s-au adunat in fața Prefecturii Brașov scandand „Codruța, nu uita, Brașovu-i…

- Innovation Labs 2018 cauta tineri pasionați de tehnologie și inovare digitala, care vor sa-și puna ideile in mișcare. Ei se pot inscrie la hackathoanele și programele de mentorat organizate in București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara.

- Ce ar putea invata Capitala de la Cluj in materie de administratie. Din perspectiva unui bucurestean Vice a publicat un articol intitulat "Opt lucruri mișto pe care București ar trebui sa le ia de la alte orașe din Romania". Clujul este unul din modele analizate. Statiile de taxi cu gard…

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…

- Pavel Ster, un roman stabilit in Statele Unite inca de cand era copil, este sosia lui Bono, solistul de la U2 și a participat la ediția de anul acesta a emisiunii-concurs Romanii au talent. Pavel, care seamana deosebit de bine cu Bono, este nascut in Iugoslavia din parinți romani. Parinții sai erau…

- Alvaro Stoian, in varsta de 17 ani, s-a nascut in Spania, dar parinții lui sunt romani. El locuiește in Madrid, acolo unde studiaza pianul, instrument cu ajutorul caruia a impresionat și juriul de la Romanii au talent. Alvaro nu vorbește foarte bine limba romana, dat fiind faptul ca nu a trait in țara…

- Bianca Ceaușescu, o romanca de 19 ani, plecata de 16 ani in Spania, a cucerit juriul de la Romanii au talent cu un numar de flamenco de excepție. Cei patru jurați de la sezonul 8 al emisiunii concurs de la Pro Tv au fost impresionați de dansul Biancai și mai ales de trairile acesteia. Bianca, nascuta…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Cine sunt clujenii cu salarii de peste 1.000 euro Aproape 283.000 de angajati romani au salarii de peste 1.000 de euro net pe luna, numarul acestora fiind de peste doua ori mai mare fata de acum cinci ani, conform calculelor realizate de Ziarul Financiar pe baza informatiilor de la Ministerul Muncii.…

- Brandul danez ECCO a castigat premiul ”2017 Best Casual Shoes" la Sina Fashion Best Taste 2017, ce a avut loc in Beijing in decembrie anul trecut. Premiile Sina Fashion Best Taste 2017 au rolul de a ajuta la informarea si educarea consumatorilor cu privire la marcile si produsele de inalta calitate.…

- Timișorenii au tendința sa faca cel puțin doua concedii pe an, iar suma investita pentru o asemenea deplasare de placere e in medie 1450 de euro, arata datele uneia dintre cele mai mari agenții turistice din lume, prezenta și pe piața romaneasca. Cea mai scumpa excursie cumparata anul…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, unul din cei mai…

- Incepe sezonul 8 Romanii au talent. Show-ul sarbatorește Marea Unire a Talentului și aduce pe aceeași scena romani deosebiți, extrem de carismatici și cu talente in domenii din ce in ce mai diverse. Plecand de la vechii daci, cei patru jurați, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra și Florin Calinescu,…

- Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele "Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat nemiscati, in tacere, ca gest impotriva initiativelor de modificare a Legilor Justitiei. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…

- Zeci de mii de persoane au protestat sâmbata la București împotriva legilor justiției dar și a recentelor modificari la codul fiscal și remanierii de guvern de saptamâna trecuta. Ca și în 2017, protestul a fost organizat, în cea mai mare parte, pe rețelele de…

- Oradenii s-au adunat in Piața Unirii incepand cu ora 18:00, iar dupa o ora și jumatate protestatarii au pornit intr-un marș pe traseul: General Traian Mosoiu – Piața 1 Decembrie – Centrul Civic – Strada Independenței. Inarmați cu steaguri și cu pancarte cu mesaje…

- „In Arad, calatoria cu tramvaiul a fost pana acum 2 lei, iar de acum este 3 lei. Pana acum, aveam printre cele mai mici costuri din tara, pentru ca in alte orase s-a majorat la 3 lei demult”, a spus, la mijlocul saptamanii trecute, pentru Jurnal Aradean / Aradon, Petru Cuvineanu, unul dintre…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Timisoara este orasul cu cel mai mare numar de locuri de munca vacante dupa Bucuresti, potrivit ofertelor inregistrate pe portalul specializat bestjobs.eu. Este vorba despre 2.060 de posturi disponibile afisate in prima saptamana a acestui an de angajatorii timisoreni, in timp ce in Bucuresti s-au anuntat…

- Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie de recrutare online. Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de…

- Inceputul de an vine cu o oferta numeroasa de locuri de munca la nivel national. Comparativ cu luna ianuarie a anului trecut, oferta a crescut de la 7.650 anunturi de angajare la aproximativ 11.400 de anunturi, din partea companiilor care sunt in cautare de angajati in mai multe orase din tara. Capitala…