In satul Amara, comuna Balta Alba, a fost identificat luni al patrulea focar de pesta porcina africana, conform unui comunicat al Prefecturii Buzau, scrie www.agerpres.ro. 'Virusul PPA a fost confirmat la un porc domestic mort intr-o gospodarie din satul Amara, comuna Balta Alba, unde exista un numar de trei suine. Un al doilea porc care