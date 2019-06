Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de pompieri participa sambata la operațiunea de cautare a copilului din localitatea prahoveana Sangeru care a fost luat de viitura pe 31 mai. „Sambata se organizeaza o actiune de cautare extinsa a minorului disparut in urma viiturii de la Sangeru. Cautarile vor fi concentrate intre Sangeru…

- "Sambata se organizeaza o actiune de cautare extinsa a minorului disparut in urma viiturii de la Sangeru. Cautarile vor fi concentrate intre Sangeru si Urlati, pe ambele maluri ale raului Cricovul Sarat. 426 de pompieri vor participa la cautare", a precizat ISU Prahova. O viitura a surprins…

- Echipajele ISU Prahova vor impanzi, sambata, inca de la primele ore, malurile Cricovului Sarat. Salvatorii se mobilizeaza intr-o incercare de a gasi un baiețel disparut inca din 31 mai, cand casa lui a fost luata de viitura ucigașa. ISU prahova a anunțat ca operațiunea, la care vor participa 426 de…

- Sambata dimineața, incepand cu ora 07.00, se organizeaza o acțiune de cautare extinsa a minorului disparut in urma viiturii de la Sangeru, in data de 31 mai. Punctul de intalnire este la Apostolache. Cautarile vor fi concentrate pe zona intre Sangeru și Urlati, pe ambele maluri ale raului Cricovul Sarat.…

- Pompierii au reluat, duminica dimineata, cautarile in comuna Sangeru, judetul Prahova, pentru gasirea celui de-al patrulea copil luat de viitura, alaturi de mama si frati, cu tot cu casa. Angajatii ISU cauta si la Nistoresti un barbat care se plimba cu un ATV si care a fost surprins de raul Prahova.…

- Bilanț tragic in urma inundațiilor din țara. Ploile abundente care au cazut in ultimele ore, in județul Prahova, au inundat zeci de gospodarii, iar peste 100 de oameni au fost evacuați. Patru copii cu varste cuprinse intre 9 luni si 6 ani au fost dati disparuti și o fetita de trei ani a murit, conform…

- O femeie cu patru copii au fost luati de viitura in Sangeru. Femeia a fost salvata de un cetatean, iar unul dintre copii, o fetita de trei ani, a fost gasita, insa nu a mai putut fi resuscitata. Ceilalti trei copii sunt in continuare disparuti. Conform ISU Prahova, in cautarea copiilor au fost constituite…

- Tragedie in judetul Prahova, in urma viiturii In localitatea Sangeru, viitura o suprins o femeie si patru copii.Femeia a fost salvata de un cetatean iar copiii sunt cautati de catre echipajele de pompieri. Varstele sunt cuprinse intre 9 luni si 6 ani.30 de pompieri militari fac eforturi sustinute pentru…