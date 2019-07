Peste o jumatate dintre noile cazuri din ultimele saptamani au fost consemnate in regiunea Beni, in care a fost inregistrata anul trecut o rata ridicata a infectiilor cu virusul Ebola, timp de mai multe saptamani, a indicat OMS.



Potrivit Ministerului Sanatatii din Republica Democratica Congo, in jur de 2.600 de cazuri au fost inregistrate incepand de la data de 23 iulie. Cel putin 1.765 de pacienti au decedat.



OMS suspecteaza, insa, ca un sfert dintre toate infectiile ar putea trece nedetectate deoarece oamenii mor, iar rudele lor nu stiu ca acestia erau bolnavi de Ebola.



La…