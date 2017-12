Stiri pe aceeasi tema

- In Liberia are loc marti al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care candideaza fostul celebru fotbalist George Weah si actualul vicepresedinte, Joseph Boakai, transmit dpa si AFP. George Weah, fost star al lui PSG si AC Milan si actual senator, candideaza din partea Coalitiei pentru…

- Decizia de respingere a candidaturii este departe de a fi o surpriza, Comisia electorala avertizand in cateva randuri ca Navalny nu paote participa la alegeri inainte de 2028 din cauza condamnarii sale, in februarie anul trecut, la cinci ani cu suspendare pentru deturnare de fonduri, intr-o afacere…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a refuzat sa il inregistreze pe Alexei Navalinii drept candidat la prezidențiale. Motivul este necorespunderea candidaturii sale cu cerințele legilor federale ale țarii. Potrivit unui membru al CEC-ului, Navalinii a fost condamnat la cinci ani cu probațiune, de…

- George Weah, legenda a fotbalului african, a declarat, sambata, ca este increzator inaintea turului doi al alegerilor prezidentiale din Liberia, programat saptamana viitoare. Contracandidatul lui Weah la alegerile de marti este vicepresedintele Joseph Boakai. "Stiti ca am participat la competitii,…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…

- Data alegerilor prezidentiale din Federatia Rusa a fost stabilita oficial pentru 18 martie 2018, cand se implinesc exact patru ani de la anexarea Peninsulei Crimeea, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- In cadrul Consiliului a fost dezbatut și adoptat Raportul de activitate al PDE pe anul 2017 fiind stabilite totodata liniile directoare pentru anul 2018. Cu acest prilej deputatul Grosaru a participat și la evenimentul public pro-european „Ideea democratica și viitorul Europei” organizat la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass.

- In ziua alegerilor prezidențiale din Rusia, 18 martie, vor fi organizate evenimente publice sau concerte, pentru a le crea alegatorilor „dispoziția de sarbatoare”, scrie RBC, cu referire la o sursa apropiata administrației prezidențiale. Kremlinul spera ca astfel, prin transformarea alegerilor intr-o…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema Brexitului, iar o treime dintre ei sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara Uniunii Europene - cel mai mare bloc comercial din lume, arata un sondaj publicat duminica de Reuters si citat de Agerpres.

- Grupul Rockwool investeste aproximativ 50 de milioane de euro intr-o fabrica de vata minerala bazaltica ce va crea in jur de 150 de locuri de munca direct si alte 300 in mod indirect, pentru servicii si logistica. 0 0 0 0 0 0 Noua unitate de productie va fi amplasata pe un teren de aproximativ…

- Partidul de centru ANO, condus de catre miliardarul Andrej Babis, a castigat alegerile parlamentare din Cehia cu un avans de aproape 20% fata de formatiunea clasata pe locul al doilea, dar nu si-a asigurat majoritatea si nu a gasit niciun partener de coalitie.A fost pentru prima data in…

- Fostul presedinte de dreapta Sebastian Pinera il va avea contracandidat pe socialistul Alejandro Guillier in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Chile de la 17 decembrie, un rol important urmand sa il joace candidata de extrema stanga Beatriz Sanchez, care a creat surpriza in primul tur…

- Fostul lider PDL Adriean Videanu a declarat miercuri ca i se pare absolut normal ca prefectii sa fie schimbati in functie de partidele care se afla la guvernare, adaugand ca acest lucru a fost facut de toate formatiunile aflate la Putere in ultimii 27 de ani. Citeste si: Andronic arunca BOMBA…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a transmis o scrisoare Comisiei de ancheta parlamentara privind alegerile prezidentiale din 2009 prin care ii anunta pe senatori si deputati ca nu se va prezenta la audieri la sedinta de miercuri, relateaza Digi 24."In legatura cu adresa dumneavoastra nr.…

- Comisia de ancheta a decis saptamana trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la un post de televiziune ca in urma alegerilor din 2009 un judecator a murit in condiții suspecte. "Doamna Maria Vasii a facut recent o afirmație la o televiziune menționand ca,…

- Avocata Maria Vasii urmeaza sa fie audiata luni de Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009. Comisia de ancheta a decis saptamâna trecuta sa o cheme la audieri pe avocata Maria Vasii dupa ce aceasta a spus la un post de televiziune ca în urma alegerilor…

- Aproximativ 1,7 milioane de sloveni cu drept de vot sunt așteptați duminica la urne în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial din Slovenia, în care actualul președinte, Borut Pahor, este considerat favorit pentru obținerea unui nou mandat de cinci ani. Rivalul…

- Conducerea Directiei Vamale Iasi, subordonata Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice (DGRFP) Iasi a primit la inceputul saptamanii o adresa din partea Prefecturii Iasi care a starnit valuri in cadrul institutiei. Conform adresei, s-au cerut informatii cu privire la numele directorilor activi…

- Incet incet aflam detalii despre noaptea alegerilor din 2009 cand șefii SRI, ai Parchetului General și alți responsabili și politicieni s-au intalnit in casa lui Gabriel Oprea. Unul din participanți a fost și fostul vicepremier al Guvernului Dacian Cioloș, Vasile Dancu. Acesta nu a vrut sa faca in…

- La nivel mondial, doar 9% dintre companii respecta regulamentul european pentru protectia datelor, care va intra in vigoare in 2018. General Data Protection Regulation sau, pe scurt, GDPR, este cea mai mare schimbare legislativa la nivelul Uniunii Europene din ultimii 20 de ani si va aduce amenzi de…

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 s-a reunit, astazi, pentru a o audia pe Elena Udrea. Fostul ministru a declarat ca atat ea, cat și Președintele Traian Basescu la acea vreme nu știau de organizarea „celulei de criza” din „sufrageria lui Oprea”. Mai mult, potrivit lui Udrea, PSD-iștii sunt cei…

- Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau au fost invitati saptamana trecuta la audieri in Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, dupa cum anuntase presedintele comisiei, deputatul PSD Oana Florea. "In contextul declaratiilor publice facute de anumite persoane…

- Trump l-a calificat, marți, drept &"mincinos&" pe fostul sau consilier Geore Papadopoulos, unul din cei trei inculpați în ancheta privitoare la ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, și a minimalizat rolul

- Comisia de ancheta a alegerilor din 2009 se reuneste din nou luni, incepand cu ora 14.30, presedintele comisiei anuntand inca de acum cateva zile ca vor fi invitati Elena Udrea, Daniel Dragomir, Doru Paraschiv si Marian Hapau. „In contextul declaratiilor publice facute de anumite persoane care au…

- 30 octombrie 2016 a intrat in istoria Republicii Moldova ca ziua in care pentru prima data, dupa 16 ani, cetațenii iși aleg președintele. Alegerile prezidențiale s-au desfașurat dupa ce prin decizia Curtii Constitutionale din 4 martie 2016 s-a revenit la alegerea presedintelui prin vot direct de catre…

- Fostul ministru Elena Udrea scapa de controlul judiciar si poate parasi tara, conform unei decizii definitive a instantei supreme, cauza in care este cercetata alaturi de Ioana Basescu fiind ultima in care avea masura preventiva, relateaza Romania TV.Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie i au…

- De controlul judiciar au mai scapat si alti doi inculpati din dosar, Gheorghe Nastasia si Victor Tarhon. Instanta suprema a respins contestatia DNA si a mentinut o decizie a Curtii de Apel Bucuresti din 12 octombrie, prin care a fost revocat controlul judiciar in cazul celor trei. Pe 24 mai, DNA i-a…

- "In contextul declaratiilor publice facute de anumite persoane care au fost invitate la Comisia SRI, am analizat si am votat in unanimitate invitarea pentru saptamana viitoare la audieri, la Comisia de ancheta a alegerilor din 2009, a doamnei Elena Udrea, a ofiterului Paraschiv, in urma declaratiilor…

- Membrii Comisiei de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009 se reunesc, marti, de la ora 15, pentru a analiza raspunsul remis de Serviciul Roman de Informatii, prin intermediul Comisiei SRI, privitor la prezenta lui George Maior si Florian Coldea la Gabriel Oprea acasa, in seara alegerilor. Comisia…

- Remus Borza a spus ca Gabriela Firea este candidatul PSD cu cea mai buna notorietate. Pe de alta parte, deputatul a zis, la DC News Live, ca Iohannis va lua și al doilea mandat. "La momentul acesta, candidatul PSD, cu cele mai mari șanse, este Gabriela Firea pentru ca intotdeauna Primaria…

- Comisia de ancheta a alegerilor prezidentiale a vrut sa obtina un raspuns clar de la SRI daca George Maior si Florian Coldea au fost acasa la Gabriel Oprea in seara alegerilor prezidentiale. Cum legislatia nu permite decat Comisiei de control al SRI sa faca aceste solicitari, Comisia SRI a cerut…

- Slovenii au inceput duminica sa voteze in cadrul primului tur al alegerilor prezidențiale, in care actualul șef al statului, Boris Pahor, pare favorit pentru obținerea unui nou mandat de cinci ani, relateaza agenția DPA. Potrivit sondajelor de opinie, Pahor ar urma sa obțina o victorie…

- Guvernul Federației Ruse a elaborat un decret prin care se anunța startul oficial al pregatirilor pentru algerile prezidențiale din marie 2018 și a emis instrucțiuni ministerelor și departamentelor pentru organizarea campaniei electorale, scrie tvrain.ru.

- Cu aproape o saptamana in urma, in data de 10 octombrie 2017, cu ocazia Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), presedintele ceh Milos Zeman a declarat ca Occidentul ar trebui sa recunoasca anexarea Peninsulei Crimeea de catre Federatia Rusa, ceea ce ar conduce catre evitarea unui razboi,…

- Senatorul George Weah, legenda a fotbalului african, si vicepresedintele Joseph Boakai se vor confrunta in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Liberia, niciun candidat nereusind sa obtina majoritatea absoluta in prima runda a scrutinului, a anuntat Comisia Electorala, duminica, transmite…

- George Weah are un avantaj consistent fata de principalul sau contracandidat, Joseph Boakai, fostul vicepresedinte al tarii, conform rezultatelor partiale. Pentru a fi declarat invingator, Weah trebuie sa adune peste 50 la suta din voturile exprimate. Prima reactie a venit de fostul coechipier…

- Cel mai bun fotbalist al lumii din anul 1995 a devenit presedintele Liberiei.George Weah, singurul african care a caștigat Balonul de Aur, a fost ales drept noul sef al statului, invingandu-l pe Joseph Boakai, actualul vicepresedinte al Liberiei.

- Serviciul Român de Informații a raspuns solicitarii Comisiei parlamentare privind controlul activitații SRI referitoare la întâlnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 2009, însa documentul are caracter secret,…

- George Weah este președintele Liberiei. A fost primul fotbalist non-european care a caștigat ”Balonul de Aur”. Francezul Marcel Desailly și italianul Paolo Maldini, foștii sai colegi de la AC Milan, s-au grabit sa-l felicite pe Istagram pe fostul mare atacant, ajuns la varsta de 51 de ani. George Weah, trecut…

- Auditorii MAI au descoperit faptul ca prin semnatura prefectului Dan Carlan și a subprefectului Bogdan Abalași s-au acordat illegal peste 240.000 lei sub forma de indemnizații catre un grup de 48 de funcționari publici Sursele 7EST spun ca auditorii au luat la puricat toate sumele cheltuite de Prefectura…

- Fostul manager al Spitalului Malaxa din Capitala, Florin Secureanu, este prezent azi in fața judecatorilor Tribunalului București la al doilea termen din procesul ce are ca obiect cinci fapte de delapidare și luarea de mita. Florin Secureanu a venit la Tribunal și a discutat minute in sir cu patronul…

- Liderul PD, Vlad Plahotniuc si candidatul PSRM la prezidențiale, actualul președinte, Igor Dodon, au fost impreuna in momentul in care s-au anunțat rezultatele scrutinului prezidențial din 2016. Declarațiile au fost facute de director IDIS Viitorul, Igor Munteanu in cadrul emisiunii INPROFUNZIME de…

- "Este foarte realist sa credem ca acest proces de reflectie pentru viitorul Uniunii este acum realmente pornit, apar idei, chiar multe idei orientate spre viitor. Deci, in loc sa ne concentram pe linii rosii, ne concentram pe orizonturi, cum a spus presedintele Juncker. Abordarea mea si aseara a…

- Președintele Igor Dodon nu neaga, dar nici nu confirma intalnirea cu liderul democraților, Vlad Plahotniuc, din seara zilei alegerilor prezidențiale de pe 13 noiembrie 2016, care i-ar fi transmis receptorul sa vorbeasca cu șeful statului ucrainean, Petro Poroșenko. Despre aceasta intalnire a vorbit…

- Twitter a anuntat joi ca postul de televiziune pro-Kremlin Rusia Today, acuzat ca a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale din 2016 din Statele Unite, a finantat anul trecut aproximativ 1.800 de tweet-uri cu caracter promotional.