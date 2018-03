Stiri pe aceeasi tema

- PSD il propune in CNSAS pe Cazimir Ionescu, inculpat in dosarul Mineriadei. Noul Colegiu al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii urmeaza sa fie validat miercuri, prin vot, de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Comisiile juridice reunite ale Parlamentului urmeaza…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Judecarea dosarului Colectiv a fost amanata din nou de Tribunalul Bucuresti Incendiul de la Club Colectiv. Foto: Arhiva facebook. Judecarea dosarului Colectiv a fost amânata din nou luni, 26 martie, de o instanta a Tribunalului Bucuresti, din cauza unor vicii de procedura. Este pentru…

- Tribunalul Bucuresti decide, vineri, daca inlocuieste controlul judiciar in cazul lui Marian Vanghelie cu arestarea preventiv. DNA a cerut arestarea fostului primar al Sectorului 5, motivand ca acesta ar fi incercat sa influenzete martorii din dosarul in care este...

- Tribunalul Buzau a decis amanarea pentru data de 17 aprilie 2018, ora 11:00, a dosarului in care se cere falimentul SC Compania de Supraveghere IG SRL. Obiectul dosarului il constituie "procedura insolventei ndash; societati cu raspundere limitata". La inceputul lunii noiembrie 2016 Tribunalul Constanta…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a aratat miercuri la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017 care sunt cazurile reprezentative facute anul trecut de procurorii din Parchetul General. Printre cauzele cu impact care au fost finalizate in 2017, Augustin Lazar a…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Magistratii de la Curtea Suprema judeca vineri un nou termen in dosarul in care fost sefa DIICOT, Alina Bica, e cercetata pentru fapte de coruptie in timp ce omul de afaceri Dorin Cocos e judecat pentru trafic de influenta si luare de mita.

- Procesul Mineriadei din iunie 1990 a inceput, ieri, intr-o sala de sedinta neincapatoare de la Curtea Militara de Apel, fostul sef al SRI, Virgil Magureanu, fiind singurul inculpat care a venit in fata magistratilor. In dosar au fost trimisi in judecata pentru infractiuni contra umanitatii Ion Iliescu,…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Sute de persoane s-au prezentat la Curtea Militara de Apel București, la primul termen de judecare al dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Sala este neincapatoare pentru parțile civile citate, așa ca oamenii au fost nevoiți sa stea afara, așteptandu-și randul sa fie strigați de pe o lista.

- Un scandal a izbucnit marți dimineața la Curtea Militara de Apel București, unde sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului ”Mineriada din 13-15 iunie 1990”, transmite Agerpres. Foto: Agerpres © Potrivit sursei citate, un barbat a leșinat…

- Ion Iliescu, Petre Roman, Virgil Magureanu, Gelu Voican-Voiculescu sunt cateva dintre personajele triste ale istoriei contemporane a Romaniei. Prea mici pentru vremurile traite, mult prea legate de trecutul lor comunist si incapabile sa inteleaga mersul istoriei, aceste personaje au murdarit cu sange…

- Instanța suprema a amanat, marți, pentru 29 martie judecarea excepțiilor depuse in procedura de camera preliminara din dosarul Mineriadei, și a stabilit ca urmatorul termen sa se țina in sala de festivitați a Tribunalului București. Sediul instanței Tribunalului București este in fostul magazin Junior…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Magistratii Instantei Supreme au dat marti startul in procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990”, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- La 28 de ani de la episoadele violente din vara anului 1990, a inceput judecarea, in camera preliminara, a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie. Mai multe zeci de persoane au venit la Curtea Militara de Apel din Bucuresti, la primul termen al procesului. La instanta a ajuns si Virgil Magureanu, primul…

- Magistratii Instantei Supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Magistratii Curtii Militare de Apel Bucuresti incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu,…

- Primul termen al dosarului Mineriadei a inceput cu scandal! Virgil Magureanu, primul director al Serviciului Roman de Informatii, a fost huiduit la sosirea la Curtea Militara de Apel, potrivit Digi 24.Evenimentul are loc la 28 de ani dupa ce patru oameni au murit si 1.400 au fost raniti in…

- Un scandal a izbucnit marti dimineata la Curtea Militara de Apel Bucuresti, unde sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului “Mineriada din 13-15 iunie 1990”. Sala in care se desfasoara procesul este neincapatoare pentru ...

- Un barbat a leșinat la procesul „Mineriadei”, dupa ce un scandal a izbucnit la Curtea Militara de Apel București. Sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului „Mineriada din 13-15 iunie 1990”. Sala, in care are loc procesul, a devenit neincapatoare, așa ca unii dintre…

- Un prim termen in dosarul “Mineriada din 13-15 iunie 1990” are loc, marți, in camera preliminara, la Curtea Militara de Apel București. In cauza, fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii. Judecata…

- Update: Peste 60 de oameni au veni la sediul Curtii Militare de Apel, loc unde se țin dezbaterile in dosarul Mineriadei, caz judecat de instanța suprema. Dosarul Mineriadei. Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15…

- Un scandal a izbucnit marti dimineata la Curtea Militara de Apel Bucuresti, unde sute de oameni s-au prezentat la primul termen in camera preliminara al dosarului "Mineriada din 13-15 iunie 1990". Sala in care se desfasoara procesul este neincapatoare pentru partile civile citate in dosar, astfel incat…

- Magistratii instantei supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.Termenul…

- Magistratii instantei supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Procesul mineriadei la ICCJ Instanta Suprema începe, marti, procesul în dosarul Mineriada din 13-15 iunie 1990. Acesta a fost trimis judecatorilor în vara trecuta, la 27 de ani de la evenimentele din Capitala. Procurorii militari i-au deferit justitiei pentru…

- Magistratii instantei supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul director al SRI Virgil Magureanu sunt acuzati de infractiuni contra umanitatii.Termenul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie urmeaza sa inceapa marti judecarea in camera preliminara a dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul...

- Tribunalul Bucuresti a amanat din nou, luni, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone, patronii clubului si pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei. Judecarea dosarului a fost amanata pentru 26 martie pentru neindeplinirea procedurii…

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…

- Pavianul cu mantie a ajuns o veritabila vedeta in spatiul autohton, dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu 1000 de lei pentru ca a comparat mica primata cu noul prim-ministru al Romaniei, Viorica Vasilica Dancila.

- DNA primește o lovitura uriașa in dosarul Tel Drum. Dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, vineri, cererea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum, Tel Drum a facut contestație,…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au admis cererea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum.Reamintim ca, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia Judiciara…

- Judecatorii de la Tribunalul București au admis cererea DNA de interzicere a intrarii in insolvența pentru compania Tel Drum. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au solicitat, joi, Tribunalului Bucuresti luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au admis, vineri, cererea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) de luare a masurii interdictiei initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice Tel Drum sau suspendarea acestor proceduri. DNA solicitase joi Tribunalului Bucuresti…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au stabilit un nou termen pentru continuarea procedurii si discutarea raportului final in dosarul in care Hiparion Distribution SA a demarat procedura de intrare in insolventa.Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, la sectia civila. Potrivit…

- In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul General spre judecare la Tribunalul Bucuresti, insa aceasta instanta a decis, in noiembrie 2017, ca nu are competenta materiala de a judeca respectiva cauza, dosarul fiind trimis la Judecatoria Sectorului 5. Decizia a venit dupa ce un…

- Tribunalului Bucuresti au decis reunirea cauzei aflate pe rolul acestei instante cu cea a dosarului de la Tribunalul Militar. Aici sunt cercetati doi angajati ai ISU, Antonina Radu si George Petrica Matei, pentru abuz in serviciu.

- PSD este un partid fara noroc la premieri. Incepand cu Petre Roman, exceptandu-l pe Nicolae Vacaroiu, o figura stearsa, partidul fondat de Ion Iliescu si-a canibalizat toti prim-ministrii. Petre Roman a fost debarcat prin violenta de minerii adusi de Ion Iliescu. Peste 10 ani, Adrian Nastase aparent…

- Gigi Becali versus CSA Steaua. Judecatorii se pronunța in cazul de 37 de milioane de euro! Gigi Becali are emoții. Judecatorii de la Tribunalul București vor lua o decizie in dosarul in care CSA Steaua, prin juristul Florin Talpan, solicita lui Gigi Becali suma de 36,8 de milioane de euro pentru folosirea,…

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Primele trei luni ale anului vor fi marcate de confruntarilor din PSD. Contextul creat de modificarile aduse de Legile Justitiei e unul exploziv pentru partidul de guvernamant. La asta trebuie adaugate si convulsiile din economie generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat,…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat in dosarul Transalpina, in care era acuzat de instigare la abuz in serviciu in forma continuata si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata. Decizia luata vineri de Tribunalul Bucuresti nu este defintiva, transmite News.ro . “In temeiul prevederilor…