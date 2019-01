Stiri pe aceeasi tema

- SUA si Coreea de Nord planuiesc sa poarte discutii la nivel inalt in aceasta saptamana, la Washington, pe tema unui al doilea summit intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, dupa un impas prelungit in privinta negocierilor de denuclearizare, anunta marti presa…

- Vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un in cursul saptamanii este semnul ca al doilea summit dintre acesta si presedintele american, Donald Trump, este "iminent", a apreciat joi presedintele sud-coreean, Moon jae-in, potrivit AFP preluata de Agerpres. "Cred ca vizita in China…

- Vizita la Beijing a liderului nord-coreean Kim Jong Un in cursul saptamanii este semnul ca al doilea summit dintre acesta si presedintele american, Donald Trump, este "iminent", a apreciat joi presedintele sud-coreean, Moon jae-in, potrivit AFP. "Cred ca vizita in China a presedintelui Kim Jong Un va…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca a primit o scrisoare "formidabila" din partea liderului nord-coreean Kim Jong Un, cu care probabil se va intalni din nou, relateaza AFP. "Tocmai am primit o scrisoare formidabila de la Kim Jong Un. Am stabilit cu adevarat o relatie foarte buna.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat ca doreste sa organizeze noi summituri cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, in 2019, pentru a atinge obiectivul denuclearizarii Peninsulei Coreea. Kim Jong Un chiar i-a trimis o scrisoare duminica, 30 decembrie, liderului sud-coreean pentru a marca detensionarea…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a anuntat, duminica, intr-un interviu pentru Fox News, ca il va intalni saptamana viitoare, la New York, pe Kim Yong Chol, mana dreapta a liderului nord-coreean Kim Jong Un, informeaza AFP, potrivit news.ro.Pompeo a mentionat ca nu il ingrijoreaza amenintarea…