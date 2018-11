Al doilea summit Trump-Kim va avea loc anul viitor

Stiri pe aceeasi tema

- Viitoarea reuniune la nivel inalt intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc cel mai probabil la inceputul anului viitor, a declarat vineri o inalta oficialitate din administratia SUA, transmite sambata Reuters. "Este posibil ca o reuniune sa aiba loc undeva…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca va avea o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un si a anuntat ca in prezent experti de la Washington si Phenian stabilesc detaliile acesteia, transmite Reuters. La scurt timp dupa anuntul demisiei ambasadoarei americane la ONU Nikki…

- Mike Pompeo a declarat ca recenta sa vizita la Phenian, cea de-a patra, a fost 'inca un pas inainte spre denuclearizare' si ca a avut o 'conversatie buna, productiva' cu Kim, dar ca mai sunt multe de facut. Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a discutat cu Mike Pompeo dupa ce acesta s-a intalnit…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avut duminica o intrevedere la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa care a ajuns la Seul pentru o vizita in Coreea de Sud in cadrul unui turneu asiatic, relateaza AFP si Kyodo. "Am avut o vizita buna la Phenian pentru a ma intalni cu presedintele…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a declarat sambata, la inceputul vizitei sale in Asia ce va fi marcata de o intrevedere cu presedintele Coreei de Nord, ca spera sa accelereze organizarea unui al doilea summit intre liderul nord-coreean Kim Jong Un si liderul american Donald Trump, informeaza…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat, joi, in cadrul Consiliului de Securitate ONU, ca daca regimul de la Phenian se va indeparta de calea diplomației și a denuclearizarii se va confrunta cu „izolare continua și presiune”, relateaza Reuters.„Sancțiunile impuse de Consiliul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca lucreaza pentru organizarea urmatoarei reuniuni intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-Un, dar a precizat ca orice intalnire de acest fel va avea loc cel mai probabil dupa luna octombrie a acestui an,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea