- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a declarat in cadrul unei vizite in China ca tara sa va incerca sa sustina un al doilea summit cu presedintele american Donald Trump si sa obtina un rezultat bine primit de comunitatea internationala, a informat joi agentia de stiri Xinhua, relateaza Reuters.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a avut marti, la Beijing, un al patrulea summit cu presedintele chinez Xi Jinping, intr-un efort de coordonare a strategiilor inaintea unei posibile noi intalniri la varf cu seful Casei Albe, Donald Trump, relateaza agentiile internationale de presa. Vizita…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-ar afla luni in drum spre China, pentru al patrulea summit cu presedintele Xi Jinping, transmite Reuters, citand presa sud-coreeana, relateaza Agerpres.Cotidianul Hankyoreh, care citeaza o sursa neidentificata apropiata dosarului relatiilor nord-coreeano-chineze,…

- Statele Unite spera in continuare ca un al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un sa aiba loc ”la putin timp dupa Anul Nou”, a declarat joi seful siplomatiei americane Mike Pompeo, relateaza AFP, informeaza News.ro.”Noi lucram in continuare pentru a pune in practica…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe se deplaseaza joi in China pentru primul summit oficial bilateral din ultimii sapte ani, cei doi rivali asiatici incercand sa profite de pe urma unui dezghet in relatiile lor, pe fondul frictiunilor comerciale cu Washingtonul, transmite Reuters. China si-a intensificat…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca Washingtonul se va retrage din tratatul privind armamentul nuclear cu Moscova, vechi de 31 de ani, acuzand Rusia de violarea tratatului si cerand ca el sa includa si China.Iata cinci lucruri de stiut despre Tratatul Fortelor Nucleare cu Raza Medie (INF)…