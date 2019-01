Oficialii administratiei Trump planuiesc ca al doilea summit dintre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong-un sa fie organizat in Vietnam, anunța Bloomberg , care citeaza persoane familiarizate cu acualele negocieri intre parți. Casa Alba a anuntat vineri ca Trump se va intalni cu Kim la sfarsitul lui februarie. Anuntul a fost facut dupa o intalnire intre Donald Trump si cel mai important diplomat nord-coreean, Kim Yong Chol. Summit-ul ar avea loc in capitala vietnameza Hanoi insa sunt luate in considerare si alte locatii precum Danang, care a gazduit summit-ul Cooperarii Economice…