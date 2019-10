Al doilea restaurant La Cocosatu' s-a deschis in Bucuresti, dupa o investitie de 150.000 de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Apex Alliance Hotel Management a deschis primul hotel Marriott din Romania sub brandul Courtyard, un hotel de 4 stele, aflat in zona financiara a Capitalei, in Floreasca, realizat cu o investitie de 22,5 milioane eu...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prezent luni, 14 octombrie, la deschiderea primului magazin alimentar, exclusiv cu produse romanești, din București. Unitatea este situata pe strada Biserica Enei, sector 1, in centrul Capitalei. Atunci cand a vrut sa cumpere mai multe alimente din magazin,…

- Ziarul Unirea FOTO, LIVE VIDEO. Podul peste raul Mureș de la Teiuș spre Capud și Pețelca, DESCHIS circulației. Investiție de peste 2 milioane de lei Podul peste raul Mureș de la Teiuș spre Capud și Pețelca, așteptat de mai bine de jumatate de secol, a fost deschis circulației, vineri, 11 octombrie 2019.…

- Sistemul de francize Dabo Doner, detinut de omul de afaceri Dan Pastiu, a deschis al doilea local in Bucuresti, dupa o investitie de peste 150.000 de euro. In 2018, cifra de afaceri a intregului lant de restaurante a ajuns la 17 milioane de euro, cifra...

- Casti si ochelari care transforma. distanta in sunete, o statie de monitorizare a temperaturii si a calitatii aerului sau un robot spatial care masoara cutremurele. Sunt doar cateva dintre inventiile cercetatorilor romani care au fost expuse la cel mai mare targ de stiinta din Europa de Sud-Est, deschis…

- Pilotul de Formula 1, Carlos Sainz (25 de ani), a declarat ca Max Verstappen i-ar putea depași curand performanțele lui Lewis Hamilton, anunța MEDIAFAX.Citește și: Așteptarea a luat sfarșit! Gabriela Firea a semnat- Investiție de milioane de euro in București . Intr-un interviu acordat…

- Testul Babeș-Papanicolau și examenul auxiliar se efectueaza gratuit pentru femeile din Sectorul 1. Primaria Sectorului 1, prin Complexul Multifuncțional Caraiman, a inceput o campanie in acest sens, pentru a facilita femeilor din Sectorul 1 depistarea cancerului de col uterin inca din stadiul incipient.…

- Uber a investit 250.000 de dolari in cel mai mare centru de asistenta din Europa Centrala si de Est, pe care l-au inaugurat marti, in Bucuresti. Spatiul este situat in Pipera, are 320 de metri patrati si 11 angajati, potrivit Mediafax.Citește și: Scenariu in laboratoarele dreptei: turul I…