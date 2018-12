Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat duminica, la sedinta PSD de la Parlament, ca toti au sperat la un partener in presedintele Klaus Iohannis si nu la al doilea "Basescu", dar urmarile s-au vazut.

- Ion Cristoiu susține ca Liviu Dragnea nu ar trebui sa fie principalul contracandidat al lui Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale , menționand ca un candidat mai potrivit al Coaliției ar putea fi Calin Popescu Tariceanu."Daca va candida cu Dragnea, va castiga (n.r. Iohannis) al doilea…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca va discuta in coalitie, cu premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dupa prezentarea raportului MCV, precizand ca vor exista observatii care vor trebui facute, documentul avand o abordare politica, nu juridica.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, miercuri, referitor la moțiunea picata la adresa lui Tudorel Toader, ca și daca aceasta ar fi fost aprobata de deputați, nu presupunea niciun fel de obligații legale la adresa ministrului vizat."Moțiunea nu a fost impotriva lui Tudorel…

- Romanii sunt chemati sa raspunda cu 'Da' sau 'Nu' la intrebarea: 'Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?'. Potrivit Legii 3/2000, pentru ca referendumul national sa fie valabil, este necesara o prezenta la urne a cel putin 30% dintre persoanele…

- Cheltuielile totale ale populatiei au reprezentat 85,7% din veniturilor totale, in trimestrul al doilea al acestui an, in crestere de la ponderea de 84% din aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National de Statistica (INS).

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat ca ALDE va iniția in Parlament legea de reglementare a lobby-ului și respinge propunerea Guvernului de a da OUG pe acest subiect.”Proiectul de lege a lobby-ului, acest proiect vad ca a starnit interes, am vazut ca și Guvernul vrea sa dea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca neapartenenta la partid nu este o piedica pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ci actiunile sale sunt. Acesta a adaugat ca si sefia Senatului ar fi revenit PSD, insa a fost luata decizia ca formatiunea sa il sustina pe Calin Popescu Tariceanu.