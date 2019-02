Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Statele Unite a murit dupa ce o tigara electronica i-a explodat in fata. Tragedia s-a intamplat in Texas, in timp ce victima se afla intr-o masina, in fata unui magazin de profil.

- Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, seful agentiei spatiale ruse Roscosmos, a declarat ca vizita sa in Statele Unite la invitatia NASA a fost anulata ca urmare a luptelor politice de la Washington, pe care le-a catalogat ca fiind "un al doilea razboi civil american", informeaza agentia Tass.

- ARAD. Cadrele medicale ale Unitații de Primire Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean Arad au avut sute de pacienți in minivacanța de Anul Nou. Printre afecțiunile digestive, cele respiratorii, cardiace și intoxicațiile cu alcool, diagnosticate și tratate, medicii au acordat…

- Peste 1.000 de zboruri au fost anulate in regiunea Vestului Mijlociu din SUA, din cauza viscolului, cele mai afectate fiind aeroporturile din Chicago si Kansas City, au anuntat autoritatile, care au recomandat soferilor sa evite calatoriile pe distante lungi, unele autostrazi fiind

- Mijlocasul echipei Dinamo, Dan Nistor, a suferit o leziune fibrilara la coapsa dreapta din cauza starii precare a terenului de joc de pe Arena Nationala si va lipsi de pe teren aproximativ trei saptamani, a declarat pentru News.ro un oficial dinamovist. Dan Nistor ca si alti jucatori in derbiul Dinamo…