- Un baiat in varsta de opt ani din Gutemala a murit in timp ce se afla in custodia Guvernului american, fiind al doilea copil imigrant mort in detentie in aceasta luna, relateaza The Associated Press.

- Danut Ceamburu era medic la Serviciul de Ambulanta Vrancea, institutie pe care a si condus-o in urma cu mai multi ani. De-a lungul carierei sale a salvat viata a mii de oameni, insa nimeni nu l-a putut salva pe el. Barbatul s-a stins din viata chiar pe patul de spital. Vestea mortii lui a…

- Mai multe persoane au murit in timpul a 2 jafuri bancare in Brazilia.Deocamdata, politia a anuntat despre moartea a 13 oameni.Serviciul militar din statul Ceara din nord-vestul tarii informeaza ca incidentele au avut loc astazi, 7 decembrie, in orasul Milagres.

- Un tanar in varsta de 31 de ani, care suferea de o boala incurabila, a murit pe 29 noiembrie, pe un pat de spital. Cand prietenii au vrut sa-i caute mama, ca sa-i dea vestea tragica, au gasit-o și pe femeie moarta, in casa. Baiatul a fost internat in spital și a murit pe 29 noiembrie. Nimeni n-a reușit…

- Cosana Claiciu nu a mai apucat sa iși serbeze ziua de naștere. Medicul care a salvat viețile a mii de oameni s-a stins din viața in timpul garzii de la Spitalul Clinic Județean Arad, la doar 44 de ani. Este al 38-lea medic care moare subit in timpul serviciului. Colegii de breasla sunt revoltati si…

- Un tanar de 28 de ani care locuia in Italia a avut parte de un sfarșit tragic, dupa ce a fost lovit de o mașina. Baiatul era pe bicicleta in momentul cand s-a produs accidentul, imediat fiind transportat la spital, insa dupa doua zile de agonie, a murit la spital. Romanul mergea cu bicicleta pe […]…

- Bilanțul tragicului accident rutier de pe DN (E85) Focsani – Adjud, in zona localitatii Haret, judetul Vrancea, a ajuns la cinci morți. Din nefericire, in ciuda eforturilor facute de medici, baiețelul de 10 ani, care a suferit rani grave in urma impactului, a pierdut lupta la viața. Dupa ce au aflat…