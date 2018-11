Stiri pe aceeasi tema

- Orasul american Tulsa din statul Oklahoma vrea sa atraga forta de munca, asa ca a lansat recent un program prin care ofera celor interesati 10.000 de dolari. Pe langa bani, autoritatile ofera gratuit si spatiu intr-o cladire de birouri. Singura conditie este ca cei care vor banii trebuie sa locuiasca…

- Orasul american Tulsa din statul Oklahoma vrea sa atraga forta de munca, asa ca a lansat recent un program prin care ofera celor interesati 10.000 de dolari. Pe langa bani, autoritatile ofera gratuit si spatiu intr-o cladire de birouri.

- Roy Clark a murit la varsta de 85 de ani, in locuința lui din Tulsa, Oklahoma din cauza pneumoniei. Artistul a cantat in mai multe trupe, iar in 1982 a primit un Grammy pentru cea mai buna interpretare instrumentala country, potrivit TheGuardian. Dolly Parton se numara printre cei care i-au adus un…

- Roy Clark, un cunoscut chitarist american de country și prezentator tv, a murit la varsta de 85 de ani, in locuința lui din Tulsa, Oklahoma. Acesta s-a stins din viața din cauza pneumoniei. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Dolly Parton se numara printre cei care i-au adus un ultim omagiu, mesajul…

- Lumea artistica este, din nou, in doliu, dupa ce un cantaret celebru a incetat din viata. Roy Clark a murit la varsta de 85 de ani. Artistul a murit in casa sa din Tulsa, Oklahoma. Roy Clark a murit din cauza pneumoniei.

- Pensia medie lunara pentru limita de varsta si pensia de invaliditate au scazut in cel de-al doilea trimestru fata de primele trei luni din 2018, se arata in datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica.

- Guvernul japonez a transmis un protest Moscovei in legatura cu comemorarea aniversarii sfarșitului celui de-al Doilea razboi mondial pe insulele din partea de sud a lanțului Kurilelor, a anuntat secretarul general al Cabinetului de Miniștri al Japoniei, Yoshihide Suga, la o conferința de presa sustinuta…

- Marian Ralea, Ioana Blaj și Bogdan Stanoevici au venit la ”Prietenii de la 11”, unde au vorbit despre surprizele pe care le va aduce ”Fructul oprit” incepand din aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1.