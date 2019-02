Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani a murit in Texas, Statele Unite, saptamana trecuta dupa ce tigara electronica i-a explodat in fata. In urma exploziei, artera carotida i-a fost taiata, barbatul fiind gasit de bunica sa intr-o balta de sange, transmite The New York Post.

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Covasna, in localitatea Valea Crisului. Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare (DSV) Covasna a anuntat, marti dimineata, ca, din investigatiile preliminare, a reiesit ca animalul la care s-a depistat prezenta virusului a fost crescut…

- Un barbat de 27 de ani și-a violat fiica de 38 de zile și a fost condamnat la 244 de ani de inchisoare in Texas, Statele Unite ale Americii. Totuși, infernul din familia lui Patricio Medina nu se limita la suferința fetiței. Tatal victimei se confrunta cu mai multe acuzații de atac impotriva celorlalți…

- Directia de Sanatate Publica Dambovita a confirmat primul caz de deces cauzat de gripa, in judet. Este vorba de o pacienta in varsta de 33 de ani, pentru care se confirmase prezenta virusului gripal.

- Gripa a facut prima victima în România, din sezonul acesta. Este vorba despre un barbat de 53 de ani, din Galați, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.

- Un fost boxer din America, Samuel Little, de 78 de ani, a uimit intreaga lume. Fostul sportiv, care este inchis intr-un penitenciar din comitatul Ector din Texas, a dezvaluit un trecut desprins din filmele de groaza. Samuel Little sustine ca a ucis 90 de femei in 35 de ani, informeaza Mediafax.Potrivit…

