- Mandatul de arestare emis pe numele lui Gheorghe Dinca a fost prelungit, judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Olt, hotarand ca presupusul criminal din Caracal sa ramana in arest pana la data de 24 septembrie.

- Ies la suprafața amanunte explozive in cazul de la Caracal, unde Gheorghe Dinca a declarat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu!S-a aflat de unde il cunoaște Dinca pe polițistul care l-a convins sa spuna ca le-a omorat pe fete. Citește AICI unde a lucrat, INIȚIAL, polițistul…

- Bogdan Alexandru, primul avocat al lui Gheorghe Dinca, a dezvaluit ca inculpatul a recunoscut crimele de la Caracal, la scurt timp dupa ce a discutat cu un politist. Potrivit acestuia, Dinca a cerut sa ramana singur cu acest polițist și inainte și in timpul perchezițiilor din 28 iulie. „A marturisit…

- Primul avocat din oficiu al criminalului, Bogdan Alexandru, a facut duminica dezvaluiri, la Romania TV, despre primele momente ale anchetei in cazul crimelor din Caracal. Aparatorul a spus ca, inițial, Gh. Dinca nu a recunoscut faptele, dar, dupa ce a vorbit cu un polițist din Olt, a recunoscut tot."L-am…

- Principalul suspect in cazul de crima de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost dus la Institutul National de Medicina Legala, unde urmeaza sa fie supus unei expertize medicale, dupa ce a acuzat ca a fost batut in momentul descinderilor.

- Daniela Dinca, fiica barbatului arestat in cazul rapirilor de la Caracal, a avut legaturi foarte stranse cu un om de afaceri italian acuzat ca a facut trafic de munitie. Italianul, care a cumparat in judetul Arad un domeniu de vanatoare si 2.500 de hectare de teren agricol, a murit in februarie 2019.…

- Alexandara Maceșanu, una dintre tinerele ucise de Gheorghe Dinca, a sunat de doua ori la 112, din capitivitate, inainte de a fi omorata. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, tanara ucisa de Gheorghe Dinca, a publicat, pe Facebook, stenogramele discuțiilor de la 112. Acestea sunt șocante, la un moment…

- Alexandra Macesanu a fost trimisa la moarte de un sistem bolnavicios, mancat din interior iremediabil, coordonat de niste oameni care isi merita cu greu statutul de "om al societatii". Se pare ca Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal a profitat de toate hibele si s-a distrat cu vietile unor fete aflate…