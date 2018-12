Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 10 ani si bunica sa, o femeie de 66 de ani, au fost dusi la spital, joi dimineata, in urma unui accident care s-a produs pe in comuna Gorgota, din judetul Prahova, in timp ce femeia isi ducea nepotul la scoala.

- Trafic restricționat, luni dimineața, pe DN 2 E85, la ieșire din municipiul Buzau catre Prahova, din cauza unui eveniment rutier. Un tanar din Ilfov a ajuns la spital, cu rani grave, dupa ce autovehiculul pe care il conducea a intrat in plin intr-un TIR. O persoana a ramas incarcerata, in urma coliziunii.…

- Jandarmii montani din stațiunea Cheia au avut o misiune dificila vineri seara. Acestora le-a fost cerut sprijinul pentru a localiza și gasi șase persoane, trei adulți și trei copii, care s-au abatut de la un traseu montan și s-au ratacit. Citește mai multe detalii aici: Dupa ce au desfașurat activitați…

- Doua femei au murit, marti dimineata, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Baicoi, judetul Prahova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru...

- Un accident mortal s-a produs in aceasta dimineata pe DN1, in zona localitatii Baicoi, fiind implicate trei masini. Potrivit IJP Prahova, unul dintre soferi a franat brusc, iar din cauza nepastrarii distantei de mers si a vitezei excesive, un autoturism Matiz s-a izbit cu putere de o autoutilitara aflata…

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineata pe DN1 in comuna Paulesti, judetul Prahova. Potrivit ISU Prahova, trei autoturisme au fost implicate in accident, iar la fata locului intervine oi autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD de la Baicoi, o Descarcerare de la Detasamentul…

- Dupa confirmarea unui focar de pesta procina in Dambovita, autoritatile din Prahova au luat masuri suplimentare de prevenire a raspandirii acestui virus si au impus filtre rutiere la toate drumurile care leaga cele doua judete.